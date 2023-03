Rentrée laborieuse pour la Croatie, accrochée par le Pays de Galles 

La Croatie a effectué une rentrée laborieuse dans les qualifications pour l'Euro-2024, accrochée par le Pays de Galles (1-1) samedi à Split (sud) pour son premier match officiel depuis sa troisième place au Mondial-2022 au Qatar.



Salués chaleureusement par un stade Poljud plein à craquer (plus de 30.000 spectateurs) où des supporters ont déployé un drapeau croate géant (100x12m), les "Vatreni" emmenés par l'inusable Luka Modric ont entamé le match avec beaucoup d'élan.



Leur nette domination face aux Gallois, orphelins de Gareth Bale qui a pris sa retraite internationale, s'est concrétisée à la 28e minute. Andrej Kramaric a repris un ballon dégagé par son gardien Dominik Livakovic à 30 mètres du but gallois et s'est rué vers la surface galloise avant de conclure.



Dans la deuxième période, les Croates ont continué de dominer le match sans toutefois trouver la solution à l'instar de Mateo Kovacic qui a manqué de précision à la 50e minute.

Dix minutes plus tard, le Pays de Galles aurait pu égaliser mais le tir de James a manqué sa cible.

Les Croates ont poursuivi leurs assauts vers le but gallois sans succès, tel le tir d'Ivan Perisic, à la 80e minute, qui a heurté la barre transversale.



Le match se dirigeait vers une petite victoire de la Croatie et le sélectionneur Zlatko Dalic a remplacé Modric (90+3) pour permettre au public de l'ovationner.

Mais les ovations n'ont duré que quelques instants puisque Nathan Broadhead a repris une longue touche et trompé Livakovic, laissant muets les supporters croates.



Les médaillés de bronze du Qatar ont dominé la partie sans pouvoir la conclure. De leur côté, les Gallois ont subi mais ont été récompensés pour leur persévérance.