Rennes arrache le nul grâce à un but d’Ibrahim Salah

Un but de l’attaquant marocain Ibrahim Salah a permis au Stade Rennais d’arracher le nul (2-2) à domicile face au Lille Olympique Sporting Club (LOSC), samedi, pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1.



Alors que les locaux étaient menés 2-1, Ibrahim Salah, entré à la 55è minute en remplacement de Désiré Doué, inscrit le but égalisateur d’une frappe déviée par Leny Yoro face à son gardien, sur la fin du temps réglementaire (89e).



Les visiteurs étaient les premiers à ouvrir le score par le biais de Yoro à la 33ème minute, avant que Bafodé Diakité ne double la mise (2-0, 62e).



Le Stade Rennais parvient, par la suite, à réduire l’écart par l’intermédiaire du latéral droit Lorenz Assignon (74e). Les hommes de Bruno Genesio vont patienter 15 minutes de plus pour forcer le score de parité.



Avec ce match nul, Lillois et Rennais sont respectivement cinquièmes et sixièmes du classement provisoire du championnat.