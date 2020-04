Renforcement des contrôles au niveau des confins de Khénifra

Les autorités locales de la province de Khénifra en collaboration avec les services de la Gendarmerie Royale de la province ont intensifié les mesures de contrôle sanitaire au niveau des limites provinciales, et ce dans le cadre des mesures barrières visant à enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, trois grands barrages, qui s'organisent au niveau des limites provinciales de Meknès, d'Azrou et de Béni Mellal ont été renforcés par des équipes de contrôle médical et de désinfection.

Dans ce sens, chaque passager, et après contrôle de la régularité de son autorisation provisoire de déplacement, passe directement un test médical sur place sous forme de prise de température avant d'être soumis à un interrogatoire médical préliminaire et à une opération de désinfection de son véhicule. Le but étant de parer à toute éventualité de contagion et de réduire au mieux le risque de prolifération de cette pandémie.

En plus des patrouilles mixtes et continues menées par les autorités locales de Khénifra, les services de la Gendarmerie Royale de la province ont déployé plusieurs systèmes de contrôle à distance à l'aide de drones pour s’assurer de la conformité du respect des mesures de confinement et de distanciation sociale.

Ces mesures et autres ont été entreprises à l’initiative de la province en étroite coordination avec les services de la Gendarmerie Royale de la province dans le souci de préserver à Khénifra son statut de "ville indemne" après la rémission totale du seul cas infecté par le Covid-19.

Hormis ce seul et unique cas positif au coronavirus à Khénifra, la situation épidémiologique au niveau de la province demeure sable et ne suscite aucune inquiétude, après la guérison de l’unique cas, qui s'est complètement rétabli grâce aux efforts du personnel soignant civil et militaire.

Sur un autre registre, les éléments de la Gendarmerie Royale ,en étroite collaboration avec les autorités locales, veillent au bon déroulement des opérations de distribution de 35.000 kits alimentaires au profit des familles démunies et à faibles revenus, et ce dans l’ensemble des communes de la province.