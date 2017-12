Renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays de la Mekong River Commission

Le Maroc a pris part aux travaux de la 22ème réunion des Partenaires de développement de la Mekong River commission (MRC) où il a été convenu des axes de coopération avec cette organisation régionale avec laquelle le Royaume a conclu un mémorandum d’entente en juin dernier.

Un exposé sur les axes de la coopération entre le Maroc et la MRC a été présenté par le Secrétariat de l’organisation aux ministres et délégations des quatre pays membres (Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam) lors de ce conclave tenu jeudi dernier à Pattaya (sud de la Thaïlande), indique-t-on auprès de l’ambassade du Maroc à Bangkok.

Cette coopération, dont les participants ont apprécié le contenu et la pertinence, porte sur l’irrigation et l’atténuation des effets de la sécheresse, les énergies renouvelables, l’optimisation de l’exploitation des ressources hydriques, la gestion des ressources aquatiques (pêche, pisciculture), et le tourisme.

Les ministres participant à ce conclave ont souligné qu’une coopération plus forte, des efforts conjoints et des partenariats efficaces sont plus que jamais nécessaires pour la MRC, afin qu’elle puisse répondre efficacement aux défis du changement climatique, notamment les inondations et les sécheresses, ainsi qu’à maintenir l’engagement concerté dans le cadre de la trilogie «eau-nourriture-énergie».

A ce sujet, les pays membres et le Secrétariat du MRC ont souligné que les Partenaires du développement sont vitaux pour l'ensemble de la gestion du bassin du Mékong, en l’occurrence par leur soutien financier et technique. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Bangkok, Abdelilah El Housni, a réitéré la disposition du Royaume à accompagner la MRC dans les axes convenus, tout en soulignant que ce partenariat permettra, sans doute, de mettre à profit le savoir-faire marocain dans le chantier de développement du bassin du Mékong.

A ce sujet, il a rappelé que le Royaume a d’ores et déjà entamé des échanges d’expériences, rappelant l’organisation d’une visite de travail au Maroc en octobre dernier au profit d’une délégation de la MRC.

Cette réunion présidée par le ministre thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement, le général Surasak Karnajanarat, en sa qualité de président du Conseil de la MRC pour l’année 2017, a connu la participation des ministres de l’Eau et de l’Environnement du Cambodge, du Laos, et du Vietnam, l’ambassadeur de France à Bangkok, chef de file des Partenaires de développement de la MRC, ainsi que les représentants de ces derniers, à savoir: l’Australie, l’Allemagne, le Japon, la Suède, la Suisse, les Etats-Unis, l’Union européenne, la Chine, les Pays-Bas et la France.

La rencontre de Pattaya a été consacrée à l’examen des travaux de la MRC au titre de l’année 2017, l’étude des orientations pour l’année 2018, ainsi qu’à la consultation des Partenaires de développement en matière de coopération.

Ce conclave a été aussi l’occasion d’évoquer les préparatifs du 3ème Sommet de la MRC, qui aura lieu en avril 2018 à Siem Reap au Cambodge. Ce Sommet constitue le mécanisme de concertation le plus important entre les pays membres de l’organisation et ses Partenaires de développement.

Les représentants de plusieurs pays ont salué, à cette occasion, l’engagement du Maroc dans le développement d’une coopération efficace avec la MRC. Le Royaume du Maroc est le premier pays arabe et africain à siéger dans une telle réunion de la MRC en tant que Partenaire de développement.

La MRC est une organisation intergouvernementale, créée le 5 avril 1995 sur la base du «Comité du Mékong» existant depuis 1957. Elle comprend officiellement quatre pays membres (Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam).

La Chine et le Myanmar sont des partenaires de dialogue depuis 1996.

Le Maroc est devenu, en juin dernier, le premier pays arabe et africain à obtenir le Statut de Partenaire de la Mékong River Commission (MRC).