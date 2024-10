Rencontre scientifique à El Jadida autour de l'œuvre de l'écrivain Mohamed Berrada

Une rencontre scientifique a été organisée, samedi à la médiathèque Tachfini d'El Jadida, autour des écrits de Mohamed Berrada.



Lors de cette rencontre, organisée par le Laboratoire de narratologie et des discours culturels de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sick, en partenariat avec le Salon Mazagan de la culture et des arts, l'accent a été mis sur les œuvres de Berrada qui touchent à différents genres littéraires, ainsi que sur sa manière d'aborder les écrits de feu Abdelkebir Khatibi, réputés difficiles à traduire dans une autre langue que celle d'origine.



À cette occasion, Issam Ibn Khadda, professeur de langue arabe, a expliqué dans son intervention intitulée "Ecriture et expérience dans le contexte postcolonial" que la traduction par Mohamed Berrada du livre "Ecriture et expérience" d'Abdelkebir Khatibi tire son importance du fait qu'elle rapproche le lecteur de la critique du roman maghrébin et de la littérature postcoloniale écrite en français.



M. Ibn Khadda, également chercheur en critique littéraire, a ajouté que les études critiques arabes se concentraient principalement sur les perceptions idéologiques et les courants critiques, ce qui a incité Mohamed Berrada à traduire cet ouvrage afin de rapprocher le lecteur arabe du contexte général, de la fonction de la critique et de la littérature entre la colonisation et le début de l'indépendance, période durant laquelle l'attention était particulièrement portée sur la nouvelle, comme en témoignent les œuvres de Choukri Ayad.



Pour sa part, Abdelaziz Bressoul, professeur, poète et chercheur en critique littéraire, a abordé, dans son intervention intitulée "Le roman marocain : une recherche dans le contexte historique, culturel et artistique", les études menées par le critique marocain Abdelkebir Khatibi dans ses ouvrages "Le Roman maghrébin" (1971) et "Ecriture et expérience" (1980).



Il a noté que ces études forment une unité intégrée sur les principes, les hypothèses générales et la pratique critique. En outre, les deux ouvrages offrent un modèle critique du roman marocain écrit en arabe et en français durant la période allant de 1945 à 1962, qui a grandement contribué aux transformations formelles et thématiques du roman arabe.



Selon le Laboratoire des narratologies et des discours culturels, les écrits de Mohamed Berrada, qui couvrent six décennies de production variée en nouvelles, romans, critiques littéraires, traductions et essais, ont ouvert de vastes perspectives pour des questionnements progressistes autour de la culture arabe.



En effet, le parcours de Mohamed Berrada, dans toute sa diversité et la dynamique qui caractérise ses écrits et leur impact tangible, mérite une approche nouvelle qui ne cherche pas tant à faire une évaluation globale qu’à comprendre un courant littéraire dans la culture arabe, ses représentations et la richesse accumulée dans ses œuvres créatives, ses critiques et ses écrits en général.



Né en 1938, Mohamed Berrada est l'un des plus grands romanciers et critiques arabes. Il est également l'un des fondateurs de l'Union des écrivains du Maroc (UEM), dont il a été élu président à trois reprises (1976, 1979 et 1981).



Parmi ses romans les plus célèbres figurent "Lumière fuyante", "Comme un été qui ne reviendra pas", "Vies voisines" et "Lettres d'une femme disparue", ainsi que des ouvrages critiques comme "Questions du roman, questions de la critique" et "Le langage de l'enfance et du rêve : le rôle de la mémoire dans la nouvelle marocaine".