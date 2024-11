Rencontre littéraire avec Kenizé Mourad au Lyceum Club de Rabat

Le Lyceum Club de Rabat, (membre de l’Association Internationale féminine des Lyceum Clubs) a organisé récemment une rencontre littéraire avec une invitée de renommée internationale, l’écrivaine Kenizé Mourad autour de son livre « Dans la ville d’or et d’argent ».



Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une visite d’échange et d’amitié avec le Lyceum Club de Carthage, lequel a reçu en avril dernier, à Tunis, Madame Kenizé Mourad autour de son best-seller « De la part de la princesse morte ».



Quatorze tunisiennes ont fait le déplacement au Maroc, ainsi que deux membres du Lyceum Club de Vanves. Elles ont été accueillies par Selwa Belcadi Chraibi, présidente du lyceum Club de Rabat, Nadia Benslimane, vice-présidente, Narjess Benkirane, coordinatrice de ce rendez-vous littéraire et par les membres du Lyceum Club de Rabat.



Le Lyceum Club de Rabat est le premier Lyceum club d’Afrique à avoir été créé, sa mission est de promouvoir l’amitié entre les peuples à travers l’art et la culture.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance conviviale en présence d'une centaine de lectrices séduites par le style de l’auteure conjuguant dans ses romanes précisions historiques et romance.



Un certain nombre de personnalités y ont, également, participé: Son Altesse la Princesse Soraya Rajkumari, Naz Lucky, attachée culturelle de l’ambassade de Turquie, le Colonel Major Hassan Skalli, , directeur du Mausolée Mohamed V et Mohammed Semmar, spécialiste du patrimoine historique de Rabat-Salé.



Dans son allocution de bienvenue, Selwa Belcadi Chraibi a rappelé la genèse de la création du Club de Rabat en 2018 et présenté ses activités.



Narjess Benkirane, à l’origine du projet de la création du Lyceum Club tunisien, a fait part de « la volonté des deux clubs de faire de Fatima Al Fihriya la Kairouanaise , le fil rouge de la rencontre en allant à Fès, sur les traces de la fondatrice de la plus ancienne université du monde l’Université Al Quaraouiyine ».



D’Istanbul à Lucknow, dite « la ville d’or et d’argent », de Kairouan à Fès, avec Mourad qui sait si bien raconter et mettre en lumière la Femme musulmane plurielle, c’est tout un pan de notre histoire commune qui est évoqué le temps de ces rencontres ».

Après la présentation de l’auteure et du roman, la modératrice, Amina Achour a donné la parole au public pour le débat.



Journaliste et romancière, Kenizé Hussain de Kotwara est la fille d’une princesse turque, (petite-fille du sultan Mourad V par sa mère Selma Sultane, mariée à un rajah indien, Raja Syed Sajid Husain Ali de Kotwara).



Son roman « Dans la ville d'or et d'argent », relate l'histoire véridique d'une reine indienne musulmane, Begum Hazrat Mahal, qui, en 1857, mena la première insurrection contre la domination britannique: la révolte des cipayes.



A la question sur les raisons qui ont poussé l’auteure à écrire sur la figure méconnue de Hazrat Mahal la réponse vint naturellement : aucun livre n’a été écrit sur cette héroïne pendant deux cents ans, à part des petits livrets.



« Peut-être, parce qu’au fond il n’est pas accepté qu’une femme telle que Hazrat Mahal soit dans la position qu’elle a tenue contre les britanniques », ajouta-t-elle.



H.T