Rencontre littéraire autour de l’engagement et de la pensée de feu Edmond Amran El Maleh

Une rencontre littéraire autour de l’engagement et de la pensée de l’écrivain marocain feu Edmond Amran El Maleh a été organisée, dimanche au Café la Scène de Rabat, dans le cadre de la 30e édition du Salon de l’édition et du livre.



Cet événement a réuni un parterre d’intellectuels et d’amoureux de littérature pour discuter des différents combats ayant animé la vie d'Edmond Amran El Maleh, de son rapport à l'esthétique ainsi que de son engagement en faveur des causes justes, des détresses humaines et de la préservation du caractère authentique de l’identité marocaine, à la fois à travers ses écrits et ses prises de position.



S’exprimant à cette occasion, la réalisatrice de films documentaires et d’auteur, Simone Bitton a qualifié ce grand écrivain de “modèle” qui lui a appris à trouver un équilibre entre le politique et le poétique, qu’elle a su retranscrire dans ses films, où elle tente de donner une voix à ceux qui n’en ont pas et à porter des messages forts.



Mettant en avant la nature curieuse et ouverte d’Edmond Amran El Maleh, qui aimait se réunir avec ses amis, voyager avec eux et les interroger sur différentes thématiques importantes, Mme Bitton a également expliqué que ce dernier vouait un attachement sans équivoque à la préservation de l’identité judéo-marocaine sous ses différents aspects.



Pour sa part, l’écrivain Abdelkrim Jouiti a affirmé que les œuvres littéraires d'Edmond Amran El Maleh, figure de proue de la littérature marocaine, se distinguent par l’usage prédominant de mots en darija côtoyant le français.



Revenant sur ses nombreuses rencontres et ses voyages avec l'écrivain, M. Jouiti a mis en avant l'amour inconditionnel, dès l'enfance, d'Edmond Amran El Maleh pour les mots et l'imaginaire, qui a nourri sa passion pour l'écriture.



Placée sous le thème "Edmond Amran El Maleh parmi les siens : Engagements éthique et esthétique", cette rencontre littéraire initiée en hommage aux Marocains du monde, a été suivie de la projection du film "Les mille et un jours d'El Haj Edmond" de Simone Bitton.



Descendant d’une grande famille souirie et né à Safi en 1917, Edmond Amran El Maleh, décédé à Rabat en 2010, est une figure incontournable du paysage littéraire marocain, auquel il était profondément attaché. Philosophe, romancier, essayiste et journaliste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Parcours immobile (1980), Aïlen ou la nuit du récit (1983), Mille ans, un jour (1986) et Le Retour d’Abou El Haki (1990).