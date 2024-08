Rencontre d'échange pour exposer les nouveaux règlements en matière d'arbitrage

La Direction nationale d'arbitrage (DNA) a organisé, mardi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, une rencontre d’échange avec les clubs professionnels de la Botola Pro "Inwi", afin d'exposer les récentes modifications relatives à l'arbitrage.

Organisée sous l'égide de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) en coordination avec la Commission centrale d’arbitrage (CCA), cette rencontre a été l'occasion pour les présidents de clubs, entraîneurs et joueurs présents de suivre un exposé dans lequel, le directeur de la DNA, Redouan Jiyed, a détaillé les nouveautés du règlement de la compétition au titre de la saison 2024-2025.

Ces modifications portent notamment sur la Technologie sur la ligne de but, le nombre de remplacements, le capitaine de l’équipe, les équipements des joueurs, les fautes et incorrections, la VAR et les penaltys.

A cette occasion, Redouan Jiyed a expliqué que ces lois permettent de préserver davantage l’équité du jeu qui constitue la beauté de ce sport. Il a souligné que les entraîneurs et les capitaines d’équipe ont une responsabilité claire envers le football : celle de respecter les arbitres et leurs décisions. A l'issue de cette rencontre, la DNA a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a exposé son plan d’action 2024-2025.