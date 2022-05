Rencontre à Tétouan sur la traite des êtres humains

Une rencontre de sensibilisation sous le thème "la traite des êtres humains, violation grave des droits de l’Homme" a été organisée, mercredi, par la commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec l’Institut national des beaux-arts de Tétouan (INBA).



Intervenant à cette occasion, le directeur de l’INBA de Tétouan, Mehdi Zouak, a souligné que la convention de partenariat signée entre son établissement et la CRDH a permis d’organiser plusieurs activités en relation avec les droits de l’Homme, dont la dernière portait sur le renouvellement en mars dernier de l’institutionnalisation du club des droits de l’Homme, qui a suscité un grand intérêt auprès des étudiants.



Pour sa part, Mustapha El Abassi, membre de la commission, a rappelé les missions de la CRDH, ainsi que son rôle dans la diffusion des valeurs des droits de l’Homme en milieu universitaire, ajoutant que la Commission envisage d'organiser un marathon artistique sur la traite des êtres humains, afin de sensibiliser à ce phénomène à travers les expressions artistiques.



Cette rencontre, encadrée par l’experte Nadia Nayer, a été l’occasion de sensibiliser les étudiants de l’institut sur le crime de la traite des êtres humains et ses différentes formes, dont le prélèvement d’organes, l’exploitation des enfants dans les conflits armés, dans la mendicité, le travail domestique ou la prostitution.



Elle a été aussi une occasion pour rappeler le cadre normatif national et les conventions internationales en la matière ratifiées par le Royaume, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.



Cette manifestation, qui s’est déroulée en présence des membres de la CRDH, vise à expliquer ce phénomène et préparer l’organisation du marathon artistique sur la même thématique, en vue de sensibiliser à la traite des êtres humains et à la lutte contre toute violation de droits de l’Homme, à travers l’art.



Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Maroc au titre de l’année 2021 intitulé “les répercussions du Covid-19 sur les catégories vulnérables et les voies de l’effectivité", le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a noté l’existence d’une confusion dans la définition de la "traite des êtres humains" et appelé à l'accélération de la mise en place d’une stratégie nationale pour lutter contre ce phénomène, selon une approche participative impliquant tous les acteurs concernés.