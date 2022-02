Rencontre à Oujda sur la migration et les enjeux de développement

La question de la migration dans ses rapports avec les enjeux de développement, dans le cadre du Nouveau modèle de développement, a été au centre d’une rencontre organisée, jeudi à Oujda, par le Centre universitaire d’études des migrations (CUEM) de l’Université Mohammed 1er .



Cette conférence inaugurale du Centre, initiée sous le thème "La migration comme levier de développement conjoint et pilier de coopération dans le cadre du Nouveau modèle de développement", a permis d’aborder plusieurs sujets liés aux conséquences du phénomène migratoire et des stratégies de sa gestion au service de la prospérité partagée.



A cette occasion, Nezha El Ouafi, chercheur en sociologie des migrations, a souligné le rôle du Centre universitaire d’études des migrations et les autres instituts spécialisés dans ce domaine dans les efforts visant à mettre en valeur l’intérêt permanent du Royaume et ses acquis en matière migratoire.



L’ancienne ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, qui animait cette conférence inaugurale, a relevé que le CUEM, en tant qu’outil pour une meilleure compréhension du phénomène migratoire, intervient aussi dans le sillage d’une dynamique territoriale porteuse d’une valeur ajoutée pour l’accompagnement des migrants, dans le cadre de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI dans le domaine migratoire.



Elle a relevé, dans ce contexte, la politique intégrée adoptée par le Maroc dans le domaine migratoire, ayant pour objectif d’assurer l’insertion des migrants dans les tissus économique et social marocains.



Pour sa part, le président de l’Université Mohammed 1er d’Oujda, Yassine Zaghloul, a mis en exergue les efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la migration, à travers notamment l’adoption d’une stratégie nationale d’immigration et d’asile et des programmes favorisant l’intégration des migrants sur les plans économique et social.



Le directeur du CUEM, Abdelhak El Bakouri, a rappelé les missions du Centre en tant que plateforme pluridisciplinaire de recherche sur le phénomène de la migration qui regroupe des chercheurs de spécialités diverses et complémentaires dans l’étude des faits migratoires, dont des sociologues, économistes, géographes, islamologues, linguistes et juristes.