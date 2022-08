Rencontre à Marrakech de la jeunesse mondiale pour le développement durable

Une rencontre de la jeunesse mondiale pour le développement durable aura lieu le 24 août à Marrakech, sous le thème "La jeunesse, un pilier et un acteur majeur dans le développement". Initiée par l’Association marocaine "Mobadara" (initiative), en partenariat avec plusieurs partenaires, cette manifestation socioculturelle verra la participation des jeunes issus des quatre coins du monde, ainsi que des acteurs concernés par le développement dans le monde arabe en plus d’ONG œuvrant dans le domaine du partage des expertises entre les jeunes, indique un communiqué des organisateurs. Cette rencontre, qui traitera de la question du "développement et jeunesse, une relation d’interaction et de complémentarité pour la construction", comportera une séance d’ouverture, des ateliers destinés à l’élaboration de recommandations de nature à booster le développement durable dans le monde, dans l'optique d'atteindre les objectifs de Développement durable (ODD) à l’horizon 2030, ainsi que la projection de documentaires sur le développement au Maroc, notamment dans les provinces du sud du Royaume. En outre, la rencontre offre l’opportunité de s’enquérir et de partager des expériences arabes dans le domaine du développement durable et donc de proposer des modèles "concrets et exclusifs", souligne la même source. Selon le président de l’Association marocaine Mobadara, Mustapha Lamchagrad, l’objectif de cette rencontre consiste à partager les expertises, raffermir les liens entre jeunes du monde, notamment la jeunesse issue de l’Afrique, du Maghreb et du monde arabe, et de faire connaître les potentialités économiques, dont regorgent les provinces du sud du Maroc au service de la mise en application des ODD. Cité dans le communiqué, M. Lamchakrad a relevé que cette manifestation socioculturelle offre aussi l’opportunité pour mettre en avant les potentialités touristique de Marrakech et de sa région.