Rencontre à Fès sur le rôle des collectivités territoriales dans le développement du sport

Le rôle des collectivités territoriales dans le développement du sport a été au centre d'un rencontre organisée, vendredi à Fès, avec la participation d'acteurs de la société civile, de sportifs et d'élus locaux sous le thème : "Les collectivités territoriales et leurs rôles dans la promotion et le développement du sport local : Fès comme modèle".



Les participants à cette rencontre, organisée à l'initiative de l’association "Forum du dialogue sportif", ont souligné l'importance du sport et de son rôle dans l'encadrement des jeunes, l'amélioration des comportements, la diffusion des valeurs nobles et la lutte contre les manifestations de déviation.



Ils ont mis en exergue à cette occasion le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux assises nationales sur le sport, tenues à Skhirat en 2008, ainsi que les performances de l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde Qatar 2022.



Les intervenants à ce débat ont insisté sur la nécessité d'accorder l'attention au domaine sportif qui draine d’importants investissements et permet la réalisation du progrès économique durable et l’épanouissement des jeunes talents et des compétences sportives.



La rencontre a été l'occasion de saluer les réalisations de plusieurs sportifs marocains, originaires de Fès, qui ont rayonné sur les scènes nationale et internationale dans diverses disciplines sportives, dont l'athlétisme, la natation, le football et le basket-ball.



Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu (M24), le directeur exécutif de l'association "Forum du dialogue sportif", Mohamed Ghafghof a indiqué que le colloque s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de l'association permettant d’ouvrir le débat entre les sportifs et les élus sur les questions liées à la scène sportive dans la ville de Fès au niveau des infrastructures, de l'accompagnement et de l'encadrement.



Un hommage a été rendu, à cette occasion, à plusieurs acteurs sportifs locaux en reconnaissance de leurs efforts et contributions au développement du sport dans la capitale spirituelle du Royaume.