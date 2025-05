Rémy Roux : L’AFD compte accompagner la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

L’Agence française de développement (AFD) compte accompagner la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, à travers des partenariats structurants avec les acteurs locaux, a affirmé, lundi à Dakhla, le Directeur général de l’Agence, Rémy Rioux.



"L’AFD, au nom de l’État français, souhaite explorer les moyens de contribuer au développement de la région Dakhla-Oued Eddahab ", a souligné M. Rioux, dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses rencontres avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, et le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah.



M. Rioux, qui conduit une importante délégation dans le cadre de sa visite de travail au Maroc, a affirmé que l'AFD œuvrera également à renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment en matière de planification du développement, soulignant l’importance de la coordination avec la région, les Services régionaux multiservices (SRM) et les Sociétés de développement local (SDL).



Il s’est dit, par ailleurs, impressionné par les atouts naturels et culturels de la région, citant notamment l’océan atlantique, les paysages désertiques, les sites archéologiques, ainsi que la diversité du patrimoine de cette région.

Ces atouts, a-t-il dit, confèrent à la région un potentiel de développement exceptionnel, notamment dans les secteurs du tourisme, de la culture et de l’économie bleue.



Les rencontres tenues à Dakhla ont permis à la délégation française de s’informer de la dynamique de développement tous azimuts que connaît la région, ainsi que des programmes et projets réalisés dans l’objectif d’ériger cette région en hub stratégique.