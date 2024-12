Le Raja de Casablanca a annoncé s'être séparé de l’entraîneur portugais Ricardo Sá Pinto. Dans un communiqué, le club casablancais a indiqué que Hafid Abdessadek assurera l’intérim en attendant la désignation d’un nouvel entraîneur.



Le Raja a également annoncé s'être séparé du joueur algérien Youssri Bouzok.

Les Verts, champions en titre, vivent un début de saison très compliqué que ce soit en Botola ou en Ligue des champions.



En championnat, le Raja est 6e du tableau avec 20 points. En Ligue des champions, il est dernier de son groupe avec une unité seulement après des défaites contre l’AS FAR (2-0) et Mamelodi Sundowns (1-0) et un nul contre Maniema.