Le Maroc à l’honneur du Festival Andaloussiyat de l’IMA à Paris

Le Maroc sera à l'honneur de la deuxième édition du Festival des musiques arabo-andalouses "Andaloussiyat", organisée du 29 mai au 3 juin prochains à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.



"Le Maroc est à l'honneur de cette deuxième édition, avec une programmation diversifiée qui célèbre la richesse du patrimoine musical marocain", a annoncé l'IMA sur son site web.

Initiée en partenariat avec l'Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM), qui a pour but le rayonnement de la musique andalouse marocaine "Al Ala", cette édition ambitionne de faire découvrir au public les différentes expressions musicales issues de la tradition andalouse marocaine.



"Durant cinq jours, l’Institut accueille des concerts exceptionnels réunissant les meilleurs orchestres du genre et des ateliers d’initiation à ses instruments clés, ainsi qu'une conférence dédiée à la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala", notent les organisateurs.



Le festival s’ouvrira le 29 mai avec un concert porté par l'artiste Ali Rebbahi, invitant à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l’élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.

La programmation musicale comprendra également, le 30 mai, un concert des Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France, une formation composée de jeunes engagés dans la diffusion de cet art auprès du public européen.



Le 31 mai, les Haddarates de Chefchaouen mettront en avant la tradition de la hadra, pratique musicale et spirituelle emblématique de cette ville du nord du Royaume reconnue pour la richesse de son patrimoine culturel.

Le festival accueillera également, le 2 juin, l’Orchestre de Rabat dirigé par Mohamed Amine Debbi et Bahaa Ronda, pour une soirée dédiée au gharnati, mettant à l’honneur la transmission et le renouveau de ce répertoire.



Le 3 juin sera marqué par une double programmation, avec une conférence consacrée à l’anthologie de la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala, et d'un concert de l’Orchestre Rawafid sous la direction d’Omar Metioui.

En parallèle, des ateliers d’initiation ouverts au public seront proposés les 27, 30 et 31 mai à différents créneaux, permettant une découverte pratique du chant et des percussions arabo-andalouses du Maroc avec Qaïs Saadi.