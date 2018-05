Remettez-nous sur la carte

La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda, Ardern a joint sa voix à celle de ses compatriotes fatigués de constater l'absence de leur pays reculé du Pacifique Sud sur diverses cartes du monde.

Dans une vidéo lancée par Tourism New Zealand, l'organisation chargée de promouvoir l'industrie du tourisme, l'humoriste du cru Rhys Darby souligne l'absence de la Nouvelle-Zélande sur des cartes chez Ikea, Starbucks ou le zoo de Central Park à New York. Il s'inquiète auprès de la cheffe du gouvernement de l'existence d'un vaste complot pour nuire au pays. Laquelle lui répond: "Il y a peut-être du vrai là-dedans".

"L'Australie veut nos touristes, l'Angleterre veut se débarrasser des All Blacks et l'industrie du vin ne peut pas lutter avec notre pinot (noir) et notre sav (sauvignon blanc)", dit-il. "Sacrebleu, ces fourbes de Frenchies!", s'écrit-il devant une carte de la viticulture mondiale où ne figure pas la Nouvelle-Zélande.

Le site officiel du gouvernement est aussi de la partie, une page erreur 404 indiquant "désolés, il y a quelque chose qui manque" à côté d'une carte sans Nouvelle-Zélande. Le pays isolé de 4,7 millions d'habitants a pour voisins l'Australie, à 2.000 kilomètres et l'Antarctique, également à 2.000 kilomètres.

Un site baptisé worldmapswithoutnz et le hashtag #getNZonthemap contribuent à des discussions Internet sans fin sur le sujet.

Le directeur général de Tourism New Zealand Stephen England-Hall, explique que la campagne est une façon humoristique de tenter de placer le pays sur la carte du tourisme mondial.

"Il est incompréhensible que la Nouvelle-Zélande ne figure pas sur des cartes du monde", dit-il.

"La Nouvelle-Zélande est plus grande que le Royaume-Uni. On représente plus des deux tiers du Japon et de l'Allemagne. On a un lac qui fait la taille de Singapour, une chaîne de montagnes plus vaste que les Alpes européennes et plus de côtes que la Californie", conclut-il.