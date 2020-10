Remerciements aux staffs technique et médical du WAC

Après l’élimination au tour des demi-finales de la Ligue des champions, le comité dirigeant du WAC a procédé à des limogeages au sein du staff technique et médical. Ont été remerciés les médecins du club, Mohamed Adil Lamrini et Ahmed Amine BiyadiAllah, l’entraîneur des gardiens de but, Saïd Badou, l’entraîneur-adjoint, Moussa Ndaw, le kinésithérapeute, Ahmed Lamkhiyer, le masseur, Saïd Jebrili, ainsi que le soigneur Tijani Mekaki. Comme précité, le WAC s’était incliné devant l’équipe égyptienne d’AlAhly en aller(0-2) etretour(3-1) au stade des demifinales de la Ligue africaine des clubs champions.