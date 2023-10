Relevé des pertes et des dégâts occasionnés par le séisme

L’adhésion totale, à partir de la position législative et de contrôle de l’Institution, à toutes les actions visant à porter assistance aux zones sinistrées en les habilitant et en leur rendant justice à travers l’abolition de tous les dysfonctionnements sociaux et territoriaux qu’elles endurent depuis de longues années.

L’appel à la mise en œuvre des axes du nouveau modèle de développement, relatifs au développement rural global et l’adoption d’un modèle de développement alternatif à même de rénover le style urbanistique rural et de promouvoir le niveau économique et social des zones montagneuses, mais aussi réaliser la justice sociale et spatiale.

La mise en avant de l’impératif d’asseoir des instruments efficients propices à l’activation optimale des Hautes orientations Royales et des divers projets inclus dans le programme de reconstruction et d’habilitation générale des zones sinistrées.

L’appel au gouvernement à adopter une méthodologie participative en matière d’instauration d’un projet de loi de Finances au titre de l’an 2024 afin de prendre en considération les données nationales circonstancielles et de revoir la hiérarchisation des priorités de manière à ce que la devise de l’Etat social puisse s’articuler autour du principe de la justice spatiale.

A la suite du violent séisme qui a secoué la région de Marrakech et d’Al Haouz englobant de nombreuses communes et localités dont la quasi-totalité nichée dans les montagnes de la chaîne de l’Atlas, dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023, occasionnant une multitude de pertes humaines, de blessés et de dégâts matériels dévastateurs, une délégation composée de parlementaires de l’Union socialiste des forces populaires a effectué le mardi 26 septembre 2023 une visite d’inspection et de suivi dans lesdites zones endommagées.Menée par Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants et Youssef Aïdi, président du Groupe usfpéiste à la Chambre des conseillers, accompagnés de Mohamed Mellal et Nour Eddine Aït El Haj, députés parlementaires pour la Région Marrakech-Safi, de Milouda Hazeb, secrétaire régionale de l’Organisation des femmes ittihadies (OFI), d’Abdelhaq Aândalib, secrétaire provincial du parti à Marrakech, de Mohamed El Machrafi, coordinateur du parti à la province d’Al Haouz et d’Abdesslam Bensaïd, coordinateur du parti à la province de Chichaoua, cette visite a été organisée dans le but d’observer l’état des lieux sinistrés et de prendre la mesure des pertes et des dégâts générés par cette catastrophe naturelle dévastatrice.Dans une déclaration rendue publique par les deux groupes parlementaires du parti des forces populaires, les élus ittihadis de la nation ont souligné que cette «visite d’inspection solidaire symbolique» a permis de constater les pertes, dommages et dégâts monstrueux ayant affecté les habitations et les infrastructures de ces grandes zones et de s’enquérir de « la situation sociale des citoyennes et citoyens sinistrés des suites de ce violent séisme ».Là-dessus, la délégation de l’Union socialiste des forces populaires « a constaté les gros efforts déployés par les différentes autorités publiques, sous la Haute direction de Sa Majesté le Roi pour le sauvetage des victimes, le secours des personnes atteintes et l’assistance des familles sinistrées », de même qu’elle a relevé « les hauts niveaux des campagnes de solidarité manifestées par les différentes catégories du peuple marocain à l’égard de la population sinistrée ».A la suite de cette visite de terrain, indique le communiqué de la délégation ittihadie, visite qui fut l’occasion de communiquer avec les citoyennes et citoyens des zones sinistrées, les membres de ce collectif parlementaire ont tenu une réunion dédiée aux consultations autour de l’action à accomplir pour « poursuivre la mobilisation collective et le suivi continu des différentes opérations accomplies par les autorités publiques et les différentes composantes de la société civile ».D’autre part, la délégation parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires tient, dans ce contexte, à exprimer sa grande fierté de « la gestion sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, quant au traitement des répercussions de ce violent séisme avec la célérité nécessaire, aussi bien en matière d’aide aux familles sinistrées que de mise en place d’un programme ambitieux de reconstruction et d’habilitation générale des zones endommagées ».Les élus ittihadis louent également «la mobilisation collective générale des autorités militaires et civiles, des organisations associatives et des différentes catégories du peuple marocain, traduisant concrètement le concept de l’Etat fort et de la société solidaire et manifestant au regard du monde entier une illustration exemplaire et sublime du niveau de responsabilité et de solidarité face aux catastrophes naturelles ».En outre, la délégation n’a pas manqué de rendre hommage à la grandeur de l’empathie et de la solidarité mondiales manifestées par les pays frères et amis et par les instances et organisations internationales envers le Royaume du Maroc, ce qui dénote de la position privilégiée et pionnière qu’occupe notre pays sur le plan international.A cet effet, les membres de la délégation parlementaire ittihadie expriment ce qui suit :