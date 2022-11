Regragui ignore Rahimi La grosse gaffe !

Le sélectionneur national, Hoalid Regragui, a communiqué, jeudi, la liste des 26 joueurs en partance pour le Mondial qatari qui débutera le 20 courant. Une liste tant attendue, mais dont certains noms avaient fuité, ce qui a suscité bon nombre de remarques bien avant la copie officielle. Décidément, les capésseront tous de la partie, avec cette fois-ci la confirmation de la présence de Badr Benoun, écarté à la dernière minute lors de l’édition 2018 en Russie. Pour le public marocain, la grande satisfaction reste le retour d’Abderrazak Hamdallah qui n’a plus porté le maillot des Lions de l’Atlas depuis 2019. Le sociétaire du club saoudien d’AlIttihad tenait absolument à disputer cette Coupe du monde, ne manquant pas à présenter des excuses à toutes les composantes de l’EN. La liste comptera un bleu, le jeune Bilal Akhanous, présenté comme la nouvelle coqueluche de l’EN pourles prochaines années. S’il y a un élément marquant qui a manqué à l’appel, c’est bel et bien Soufiane Rahimi. Il aurait été beaucoup plus judicieux pour l’EN de faire appel aux services de l’attaquant du club émirati d’Al Aïn qui affiche la bonne forme, tout en étant régulier dans ses performances depuis au moins quatre saisons. Au Mondial, le Onze national a été logé dans le groupe F et sa première sortie est prévue le 23 courantface à laCroatie,finaliste de la Coupe du monde en 2018. Le second match sera face à un gros morceau, la sélection belge (27 novembre), avant d’enchaîner sur l’équipe canadienne le 1er décembre.



Ci-dessous la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Yassine Bounou, Mounir El Mhamedi et Réda Tagnaouti.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Nousseir Mezraoui, Nayef Aguerd, Romain Saïss,Achraf Dari,JawadElYamiq,YahyaAtiayat Allah et Badr Benoun.

Milieux : Soufiane Mrabet,Abdelhamid Essabiri, Sélim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous et Yahya Jabrane.

Attaquants : Hakim Ziyech, Soufiane Boufal, Amine Harit, Abdessamad Zelzouli, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chaïr, Youssef En Nseyri, Walid Cheddira et Abderrazak Hamdallah.



