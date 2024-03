Regragui appelé à affûter les réglages face à la Mauritanie

Le Onze national affrontera, ce soir à partir de 22 heures au Grand stade d’Agadir, son homologue mauritanien pour le compte d’un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux sélections pour les prochaines échéances officielles.



Une confrontation qui permettra au staff technique de voir son groupe disputer un second match test, quatre jours après la rencontre amicale face à l’Angola, sanctionnée par un court succès par un but à zéro.



L’EN continue de peaufiner son programme de préparation à raison d’une séance par soirée et le match devant la Mauritanie, révélation de la dernière CAN en accédant au deuxième tour du tournoi, sera l’occasion, probablement, de voir à l’œuvre d’autres noms qui ne manquent point de détermination en vue de convaincre le sélectionneur national.



A noter que le Onze national a été retenu tête de liste du groupe E des éliminatoires du Mondial 2026. Il a entamé la compétition par une victoire en déplacement contre la Tanzanie par 2 à 0. Durant la suite des éliminatoires, les Lions de l’Atlas auront à accueillir en juin prochain la Zambie avant d’aller défier le Congo et de recevoir en mars de l’année suivante la sélection du Niger coachée par le cadre marocain Badou Zaki. En septembre 2025, les partenaires de Brahim Diaz seront de nouveau à l’épreuve nigérienne tandis que leur dernière sortie est programmée pour octobre 2025 face au Congo.



Toujours dans le cadre des matches amicaux, la sélection U23 donnera la réplique, ce mardi à partir de 18 heures à Antalya en Turquie, à la sélection olympique du Pays de Galles.



Les poulains d’Abdelhadi Sektioui avaient cédé le pas lors du premier match amical contre l’Ukraine par 1 à 0, sachant que l’équipe ukrainienne sera l’un des adversaires des U23 aux Olympiades de Paris l’été prochain, en plus de l’Argentine et l’équipe 3ème de la Coupe d’Asie.



Il convient de rappeler que le football marocain a pu retrouver les Olympiades après 12 ans d’absence, manquant les éditions brésilienne en 2016 et japonaise en 2020. L’EN s’était qualifiée aux JO de Paris après avoir remporté la CAN U23 qui a eu lieu l’été dernier au Maroc.



M.B