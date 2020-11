Redouane Hanniche nouveau président du club

Le Onze des locaux accroché par l’IRT

La sélection nationale des joueurs locaux a fait match nul face à l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) sur le score d’un but partout, jeudi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (banlieue de Salé). Zakaria Hadraf a ouvert la marque pour l’équipe nationale alors qu’Anas El Asbahi a remis les pendules à l’heure pour l’IRT. Ce match s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale pour le Championnat d’Afrique des joueurs locaux prévu en janvier prochain au Cameroun.



Concours d’arbitrage

La Direction nationale des arbitres organise le 29 novembre le concours d'accès au grade d'arbitre national au profit de l'ensemble des arbitres des Ligues. Dans un communiqué, la Direction nationale des arbitres précise que ce concours, qui connaîtra la participation de 507 candidats, se déroulera dans quatre centres régionaux, à savoir Meknès, Agadir, Set- tat et Kénitra, et ce dans le plein respect des mesures sanitaires mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19.



Un 2ème Brésilien à l’OCS

Le joueur brésilien Jardson Polako vient de signer avec l’OCS pour deux saisons sportives, a annoncé le club safiot. Agé de 27 ans, ce milieu de terrain offensif a évolué notamment au sein des équipes brésiliennes de Tombense, Galvez EC et Sao Luiz-RZ. Avec ce nouveau recrutement, le club safiot affiche sa volonté de jouer les premières places lors de la Botola Pro D1, saison 2020-2021. D’autres joueurs venus pour renforcer les rangs de l’équipe safiote, ont déjà signé pour le club, rappelle-t-on. Il s’agit de Hicham Laroui, l’international libyen Oussama Al-Badawi, l’international ivoirien Kassi Thierry Martial, Mehdi Zaya et Mouncef Amri alors que plusieurs autres joueurs sont dans le viseur de l’équipe. L’OCS a aussi renouvelé les contrats de certains joueurs, tels que le portier Merouane Bessak et le défenseur Mehdi Attouchi, le milieu de terrain Zakaria Lahlali et le joueur brésilien Claudio Raphael. A rappeler que l’OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).