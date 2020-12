Reda El Hajhouj fait parler de lui d'entrée

La rencontre ayant opposé le Fath Union Sport et le Raja Club Athletic Club a été marquée par la célébration polémique de Reda El Hajhouj. Un geste que le club regrette profondément et pour lequel le joueur sera convoqué dès cette semaine en commission de discipline. En effet, ladite célébration va à l’encontre du règlement intérieur du FUS mais également du contrat qui lie le joueur au club. Le club n’autorisera jamais quiconque à commettre quelconque acte allant à l’encontre des valeurs et de l’image du club, lit-on dans le site officiel du FUS.