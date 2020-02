Rechute en vue pour Dembélé

Rechute pour Dembélé? L'attaquant français du FC Barcelone Ousmane Dembélé (22 ans) a encore une fois été touché à la cuisse droite pendant l'entraînement quotidien du Barça, a annoncé le club lundi par communiqué.

"Durant l'entraînement de ce (lundi) matin, le joueur de l'équipe première Ousmane Dembélé a ressenti une gêne à la cuisse droite consécutive à une fatigue musculaire. Le joueur poursuivra son programme de récupération", a indiqué le club catalan lundi dans son communiqué.

Selon la presse espagnole, Dembélé (9 matches, 1 but cette saison) a quitté la session d'entraînement avant ses équipiers, visiblement touché aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite.

La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée par le club, mais le Français pourrait être incertain pour les 8es de finale aller de la Ligue des champions à Naples, le 25 février, et pour le clasico retour de Liga contre le Real Madrid à Santiago-Bernabeu, le 1er mars.

Victime d'une "lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite" le 27 novembre contre le Borussia Dortmund, son ancien club, en Ligue des champions, l'ailier gauche international de 22 ans (21 sélections en équipe de France) n'avait toujours pas repris la compétition.

Alors que le club avait évalué son absence à dix semaines (c'est-à-dire jusqu'à mi-février), l'ancien Rennais avait repris l'entraînement avec le reste du groupe il y a quelques jours. Le Barça a même publié un tweet avec une photo du joueur à l'entraînement lundi, qu'il a effacé par la suite.

Un coup dur pour la formation catalane, qui a décidé de ne pas recruter d'attaquant durant le mercato d'hiver pour pallier l'absence de Luis Suarez, opéré du genou droit le 12 janvier et absent jusqu'à mi-mai, en misant sur un retour proche de l'ailier français.

A quatre mois de l'Euro-2020, Ousmane Dembélé, plus appelé chez les Bleus depuis le 20 novembre 2018 (contre l'Uruguay, en amical), en est déjà à sa quatrième blessure cette saison.

Il s'agit au moins de la sixième blessure aux ischio-jambiers de Dembélé depuis sa première saison au Barça en 2017, où il avait été absent cinq mois pour cause d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, cette fois.

Son début de saison 2019-2020 a déjà été perturbé par cinq semaines d'absence entre septembre et octobre, en raison d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.