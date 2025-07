Recherche scientifique : Lancement à Casablanca de la 4ᵉ édition du programme JIL

La 4ᵉ édition du programme JIL, dédié au renforcement des compétences des jeunes chercheurs dans le domaine des sciences humaines et de la recherche scientifique, a été lancée vendredi à Casablanca, avec une première session de formation qui s’est tenue dimanche.



Organisée par le Centre Menassat pour la recherche et les études sociales, cette édition a porté le nom du sociologue Abdelkébir Khatibi en hommage à ses contributions scientifiques et intellectuelles dans l’analyse critique des structures culturelles et symboliques de la société marocaine.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur du Centre Menassat, Aziz Mechouat, a souligné que cette édition s’est distinguée par la participation de vingt doctorants représentant différentes universités à travers le Royaume, précisant que le programme JIL accompagne la formation académique des jeunes dans une optique de terrain et d’analyse concrète.

Cette initiative vise à produire des études fournissant des données pertinentes pour contribuer à la dynamique de développement que connaît le Maroc, a-t-il indiqué.



M. Mechouat a relevé qu'à travers le programme JIL, Menassat réaffirme sa vocation mémorielle, intellectuelle et intergénérationnelle, en adoptant une démarche scientifique visant à transmettre un héritage intellectuel tout en encourageant l’innovation.



Il est également revenu sur le choix de rendre hommage à Abdelkébir Khatibi, rappelant que ce dernier a profondément marqué les champs de la sociologie, de la philosophie et des études postcoloniales, en proposant une lecture décentrée, plurielle et décoloniale de l’identité et du savoir.



Placée sous le signe "JIL, continuité et innovation", la première session de formation a constitué une étape charnière dans le parcours des jeunes chercheurs. Favorisant l’échange intergénérationnel, elle a inauguré un processus de professionnalisation destiné à les préparer à jouer un rôle central dans la formation des futures promotions du programme.



Dans le sillage de cette rencontre, et en plus de la participation de plusieurs académiciens et experts dans la recherche scientifique, Menassat a accueilli l’anthropologue, chercheuse et écrivaine Dr. Ghita El Khayat, experte dans la recherche sur les questions féminines au Maroc et dans le monde arabe.



Le programme JIL investit dans un modèle durable de transmission, où chaque génération contribue activement à la formation de celle qui la suit, consolidant ainsi une véritable communauté de pratiques engagée dans la recherche et l’innovation.