Recette : Salade d’avocat et de crevettes

Ingrédients



3 avocat

1 pomme de terre

1 petite cuillère de vinaigre

1 cuillère mayonnaise

400 gr de crevettes

un peu de coriandre haché

un peu de poivre blanc et sel selon le goût



Etapes



Emonder les crevettes dans l’eau salé et éplucher-les, couper la pomme de terre coupées en petits cubes.

Dans une terrine mélanger les crevettes et les pommes de terre, la coriandre hachée, la mayonnaise, le poivre blanc, le sel, le vinaigre, couper les avocats en deux après avoir enlevé le noyau, remplir avec la farce préparée, décorer avec les crevettes et la coriandre.