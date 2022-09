Des fleurs pour l'anniversaire de Janus la plus vieille tortue à deux têtes

J anus, la plus vieille tortue à deux têtes du monde, a eu droit à des fleurs comestibles pour ses 25 ans de la part du Muséum d'histoire naturelle de Genève, où elle coule des jours paisibles. Janus, comme le dieu romain à deux visages, a deux têtes, mais la tortue elle a aussi deux coeurs, deux paires de poumons et deux estomacs. En pleine nature, l'espérance de vie de Janus serait extrêmement courte, a expliqué samedi le directeur du musée Arnaud Maeder, lors d'un point de presse pour célébrer l'événement. En effet, la tortue n'a pas comme ses congénères à une seule tête, la place pour rétracter ses deux têtes dans sa carapace et le premier prédateur venu aurait vite fait d'en faire son repas. Même en captivité, atteindre l'âge de 25 ans avec une malformation pareille est extraordinaire, souligne M. Maeder. Deux soigneuses se relaient jour après jour pour donner à Janus son bain quotidien, ses repas et lui faire faire de l'exercice. Dernièrement, la tortue grecque mâle a dû être opérée d'un calcul dans sa vessie. Une opération peu ordinaire réalisée au Tierspital de Zurich et qui a fait l'objet d'une présentation à un colloque. L'espèce de Janus, qui vit dans les régions méditerranéennes, a longtemps été considérée comme un animal de compagnie et aujourd'hui la tortue grecque a été placée sur la liste des reptiles menacés.