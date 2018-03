Recette : Achards de légumes

Ingrédients



Pour 6 personnes :

- 150 g de carottes

- 150 g de chou blanc

- 150 g de chouchou (ou christophine)

- 150 g de haricots verts

- 50 g d'oignons

- 25 g de racine de gingembre

- 3 gros piments (facultatif)

- 2 gousses d'ail

- 1 cuillère à café de curcuma en poudre

- 2 cuillères à soupe de vinaigre

- huile

- sel

Préparation : 20 mn

Cuisson : 2 mn

Repos : 0 mn

Temps total : 22 mn



Préparation

- Laver les légumes. Eplucher les carottes et les chouchous.

- Couper les gros piments dans le sens de la longueur. Equeuter les haricots verts. Hacher le chou. Tailler tous les légumes en lanières.

- Peler l'ail et la racine de gingembre. Les piler (ou les mixer) avec une cuillère à café de sel.

- Emincer les oignons. Les faire revenir dans de l'huile chaude avec le mélange ail, gingembre pilé et une cuillère à café de curcuma.

- Ajouter alors la julienne de légumes. Terminer la cuisson de suite.

- Ajouter le vinaigre. Rectifier l'assaisonnement.

Pour finir... les achards peuvent aussi être servi en condiment avec les plats chauds.