Réception à Salé en l'honneur de l'équipe nationale U20

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, vendredi à Salé, une réception en l'honneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans (U20), qui a décroché sa qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2021 en Mauritanie. Lors de cette cérémonie organisée au Centre Mohammed VI de football à Maâmora, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, a tenu à féliciter les joueurs, tout en les incitant à fournir davantage d'efforts afin de défendre dignement les couleurs nationales lors des prochaines échéances.



M. Lekjaâ a relevé que les Lionceaux de l'Atlas ont signé une bonne performance lors du tournoi de l'Union nordafricaine tenu à Tunis, poursuivant qu'ils ont été un exemple de discipline, tant sur le terrain que lors des entraînements. Dans ce contexte, il a indiqué que la FRMF mettra tous les moyens nécessaires à la disposition de l'équipe nationale afin d'atteindre les objectifs escomptés, estimant que la qualification à la phase finale de la CAN n'est qu'une première étape, le but ultime étant d'honorer dignement le football national lors de ce rendez-vous continental, avant d'entamer les préparations pour les qualifications aux Jeux olympiques (Paris2024).



"D'énormes espoirs reposent sur cette génération de joueurs qui doivent constituer l'ossature de l'équipe nationale lors du Mondial-2026", a-t-il dit. De son côté, l'entraîneur de l'équipe nationale U20, Zakaria Aboub, s'est dit très heureux suite à cette qualification qui a échappé au Maroc pendant 15 ans, relevant que cet exploit est le fruit de la conjugaison des efforts de tous. Les joueurs se sont bien préparés pour ce tournoi, notamment sur le plan psychique et mental, sur fond de la crise sanitaire liée au Covid-19, a-t-il fait savoir, soulignant que les éléments nationaux continueront à travailler dur afin de porter haut le drapeau national lors de la CAN, qui aura lieu entre le 14 février et le 4 mars prochains.



Pour sa part, le joueur de l'équipe nationale Oussama Targhalline a affirmé que ses coéquipiers sont fiers de cette qualification qui vient couronner des entraînements intenses, saluant les bonnes conditions de préparation mises en place par la fédération. "La cohésion et la confiance mutuelle au sein du groupe nous ont permis de faire bonne figure sur le terrain", a-t-il fait remarquer, ajoutant que tous les joueurs sont déterminés à s'illustrer lors de la prochaine CAN. La sélection marocaine U20 s'est qualifiée jeudi à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie après son nul (1-1) face à son homologue libyenne, pour le compte de la 4ème journée du tournoi de l'UNAF. L'équipe nationale avait battu son homologue algérienne (1-0) avant de faire match nul face à la Tunisie (1-1).