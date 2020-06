Réapparition de cas Covid+ dans plusieurs régions classées en zone 1

Le spectre de la zone 2 planerait-il sur les provinces récemment classées en zone 1 ? En partant du principe que l’évaluation de la situation épidémique de chaque province est hebdomadaire, il reste à espérer que les récents chiffres annoncés par le ministère de la Santé ne soient qu’un sursaut ponctuel. Car sur les 92 nouveaux cas de Covid-19 recensés mardi à 10h, portant le cumul à 10.264 dont 1592 cas actifs, la majorité a été détectée dans des provinces et préfectures relevant de la première zone. A commencer par Casablanca-Settat. Moins de 12 heures après s’être réjoui de l’absence de nouvelles infections dans la régionaux 30 % de casà l’échelle nationale (3.037), sept nouvelles contaminations y ont été recensées, 14 à Fès-Meknès et Laâyoune-Sakia El Hamra et 11 à Rabat-Salé-Kénitra. Dès lors, les habitants de ces régions peuvent-ils craindre le pire, à l’instar des habitants de Kénitra, ou encore ceux de la ville allemande de Güterslohqui vont devoir se reconfiner malgré eux ? Ce n’est pas aussi simple que cela.

A dire vrai, ces nouveaux cas sporadiques apparus dans la zone 1étaient prévus. De plus, on est loin des centaines de cas recensés la semaine dernière dans la région de Kénitra et des 1500 contaminations en Allemagne. Donc pour l’instant, à moins que les chiffres explosent, on ne s’achemine pas vers un scénario catastrophe. Mais vous en conviendrez, avec le nouveau coronavirus, on ne peut être sûr de rien. La vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle de demain. En tout cas, du côté du ministère de la Santé, on voit l’avenir en rose enfin en vert. Bref, on se comprend. En effet, Khalid Ait Taleb, le ministre de tutelle, a exposé devant la Chambre des représentantsun plan dit « stratégique » afind’accompagner le déconfinement progressif et la levée de l'état d'urgence sanitaire. Objectif : diminuer l’impact de la propagation du virus à court terme. Un plan basé sur cinq piliers qui inclut la possibilité d’un retour au confinement sanitaire en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Un plan stratégique de déconfinement

Le premier fondement dudit plan repose sur un renforcement massif des analyses en laboratoire au niveau des secteurs de production. Mais pas n’importe lesquels. Il s’agit en particulier deceux ayant un lien direct avec le citoyen comme les transports en commun (chauffeur de taxi). Le but étant d’atteindre un million 915 mille tests de diagnostic d'ici fin juillet. Le second fondement prône l’accompagnement des entreprises pour la promotion des mesures de santé, de sécurité et de prévention associées à leurs activités économiques. Le suivi des stocks de médicaments, de produits pharmaceutiques et de fournitures est le troisième pilier du plan. Concrètement, il s’agit de préserver les stocks dans les hôpitaux publics dans l’optique de préparer la levée totale du confinement et l’afflux de nouveaux patients autres que les Covid+. Enfin, le ministère de la Santé envisage un redéploiement des professionnels recrutés au sein des équipes d'intervention dans les activités de santé du Covid-19. Sans oublier une intensification des opérations de sensibilisation quant aux mesures de santé et de sécurité dont le port du masque et la distanciation sociale.

Un vaccin 100% marocain

En somme, il parait évident qu’en l’absence d’un vaccin, le spectre d’une résurgence de l’épidémie et donc d’une deuxième vague planera continuellement sur le pays. Justement dans ce cadre, le Docteur Fayçal Sekkal nous a confié avoir déposé un brevet d’invention pour la fabrication de polypeptides immunogènes spécifiques au SARS-CoV-2, pour une double utilisation vaccinale et de diagnostic. Pour ce pharmacien et chercheur en immunologie « les tests de dépistage du SARS-CoV-2 par rtPCR ont une sensibilité médiocre (20 à 10% de faux négatifs) », assure-t-il. Les tests sérologiques de recherche des anticorps sont également frappés du sceau de l’approximation puisque « outre des sensibilités et spécificités variables, ils ne permettent pas de confirmer si l’individu présentant ces anticorps a développé une immunité efficace anti-SARS-CoV-2», nous explique-t-il.

C’est la raison pour laquelle cet ex-chercheur à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale(INSERM) et son équipe planchent sur « la production de 3 polypeptides immunogènes du SARS-CoV-2 par des techniques de biologie moléculaire, déclenchant spécifiquement une réaction immunitaire à médiation cellulaire ». Et d’ajouter :« Ces polypeptides serviront aussi par le biais de leurs séquences génomiques à la fabrication d'un vaccin». Un vaccin qui aurait une efficacité beaucoup plus importante que les vaccins mixtes ou utilisant uniquement la production d'anticorps anti-Covid-19. « Son action durera au moins 8 ans contre 1 an pour les vaccins à anticorps », conclut notre interlocuteur.