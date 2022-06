Ras-le-bol sans précédent et fuite massive des séquestrés vers le nord de la Mauritanie

Les cas d'escalade de la tension et de ras-le-bol des séquestrés dans les camps de Tindouf augurent d'un imminent effondrement du Polisario quant à sa capacité à maintenir sa prétendue autorité dans ces camps qui connaissent la fuite de centaines de personnes vers le nord de la Mauritanie dont la plupart d’entre elles sont originaires. Les dernières semaines ont connu des vagues de rébellions et de soulèvements appelant à évincer le Polisario et à mettre fin à sa mainmise sur les camps de Tindouf. Les observateurs qui suivent l’évolution de la situation dans les camps de la honte confirment que l'état de rébellion, d’insurrection et de tension que connaissent les camps de Tindouf depuis des semaines, a mis en évidence les carences du Polisario qui peut s'effondrer à tout moment malgré le grand soutien que lui apporte le régime algérien. De l’avis de ces observateurs, le Polisario vit ces jours-ci des conditions internes difficiles, en plus des multiples revers qu’il subit sur le plan international, suite aux retentissantes victoires diplomatiques du Maroc, traduites par un large soutien de la communauté internationale à l’initiative d'autonomie. Certains observateurs expliquent cette situation par les déclarations de quelques dirigeants et membres fondateurs du mouvement séparatiste notamment Bachir Moustafa Sayed qui a qualifié les tournées de Brahim Ghali de perte de temps et de tentative de distraire les habitants des camps de la honte et de détourner leur attention des vrais problèmes dont ils souffrent.