Ralentissement de la croissance du commerce mondial des services au premier trimestre 2025

La croissance du commerce mondial des services a ralenti au premier trimestre 2025 pour s’établir à 5% en glissement annuel, soit environ deux fois moins qu’en 2024 et 2023, selon l’organisation mondiale du commerce (OMC). L’appréciation du dollar des Etats-Unis par rapport à l’euro et à d’autres devises, conjuguée à une incertitude économique accrue, a contribué au ralentissement du commerce des services au cours des premiers mois de l’année.



Les exportations de services en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté de seulement 3% en glissement annuel au premier trimestre de 2025, contre 8% et 11%, respectivement, au premier trimestre de 2024. En revanche, l'Asie a continué à afficher une forte croissance de 9%.



Le ralentissement général du commerce des services était principalement dû aux “autres services commerciaux”, une catégorie qui englobe une grande diversité de services essentiellement fournis par voie numérique, comme les services financiers et les services professionnels. En 2024, les “autres services commerciaux” représentaient environ 60% du commerce mondial des services et l'Europe contribuait pour 40% aux exportations dans ce secteur.



La croissance des “autres services fournis aux entreprises”, qui comprennent divers services professionnels, techniques et autres services liés au commerce, ainsi que les services de recherche-développement, a ralenti. Les Etats-Unis ont affiché une hausse modérée de 4% en glissement annuel pour les “autres services fournis aux entreprises” après une forte augmentation, de 8%, au cours de la même période en 2024. Les exportations de l'Union européenne exprimées en dollars EU sont restées atones malgré une hausse de 4% en euros.



Les exportations de services financiers n'ont augmenté que de 3% en glissement annuel au premier trimestre de 2025, reflétant la baisse de l'activité d'investissement dans un contexte d'incertitude économique croissante au niveau mondial. Le secteur a aussi été affecté par l'évolution des taux de change, qui a freiné la croissance libellée en dollars EU. Les exportations de l'Union européenne et des États-Unis ont augmenté de tout juste 2% en glissement annuel, tandis que celles de la Suisse ont perdu 3%. Le Royaume-Uni en revanche a affiché une solide hausse de 10% en glissement annuel, soutenue par une croissance à deux chiffres des exportations à destination des Etats-Unis (+13%).



Les services liés à la propriété intellectuelle (PI) ont gagné 4% d'une année sur l'autre au cours des trois premiers mois de 2025, alors qu'ils avaient enregistré une croissance de 7% pendant le même trimestre en 2024. Le commerce mondial des services liés à la PI est resté fortement concentré: l'Union européenne et les Etats-Unis ont représenté près de 70% des exportations dans ce secteur en 2024. Exprimées en dollars EU, les exportations de l'UE ont augmenté de 3% en glissement annuel, freinées par l'instabilité des taux de change malgré une croissance sous-jacente de 6% libellé en euros.



Les exportations mondiales de services de construction ont chuté de 15% en glissement annuel au premier semestre de 2025, infléchissant en partie la forte croissance (25%) enregistrée au cours de la même période en 2024. Ce déclin reflète des résultats plus faibles dans plusieurs grandes économies, dont la Chine (-25%) — qui, à elle seule, représentait plus de 28% des exportations mondiales de services de construction en 2024 —, la République de Corée (-15%) et l'Union européenne (-6%). Le ralentissement observé pendant le premier trimestre reflète probablement le report des investissements lié à l'incertitude et à la hausse des coûts.



Les exportations de services informatiques n'ont été que peu affectées par le fléchissement général, car la forte demande mondiale dans les secteurs de l'intelligence artificielle (IA), de la transformation numérique et des solutions de cybersécurité a continué de stimuler la croissance. Cette dynamique devrait se maintenir, soutenue par l'adaptation permanente des entreprises aux nouvelles technologies et au développement des préférences des consommateurs pour les services numériques. Pendant la période considérée, les exportations de services informatiques de l'Inde ont progressé de 13% ,tandis que celles de l'Irlande ont enregistré une hausse de 9%.



Comme pour les autres principaux secteurs de services commerciaux, les exportations mondiales de services de transport ont augmenté de 3% en glissement annuel au premier trimestre de 2025 après une période de croissance rapide, surtout au troisième et au quatrième trimestres de 2024, en raison d'un effet de concentration en début de période.



L'Asie a enregistré la croissance la plus rapide (+10%), portée par une hausse de 31% en Chine, tandis que Singapour et la République de Corée ont affiché une hausse modeste de 2%. Les versements afférents aux services de transport maritime ont augmenté de 19% en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, la demande de marchandises ayant bondi.



Malgré un contexte économique et géopolitique difficile, les voyages internationaux ont progressé de 5% en glissement annuel au premier trimestre de 2025. Pour la première fois depuis la pandémie, les arrivées de touristes internationaux se sont établies à 3% au-dessus du niveau de 2019 d'après les données de l'ONU sur le tourisme. En Asie, les recettes dégagées des voyages ont augmenté de 13% grâce à la Chine (+96%), au Viet Nam (+33%), au Japon (+25%) et à la Thaïlande (+18%) parallèlement au rétablissement du tourisme en Asie. En revanche, les recettes enregistrées pour ce secteur en Amérique du Nord ont reculé de 1%.



Les résultats du commerce des services ont varié d'un grand marché à l'autre au cours des cinq premiers mois de 2025 d'après les statistiques mensuelles dont on dispose. Une croissance à deux chiffres des exportations a été enregistrée dans les économies asiatiques comme la Chine (+13%, en juin), l'Inde (+12%) et le Japon (+11%).



En Amérique du Nord, les Etats-Unis et le Canada ont affiché des tendances opposées. Les exportations de services des Etats-Unis ont progressé de 5% tandis que celles du Canada ont connu une baisse de 6%. Les exportations de services de l'UE à destination de pays non membres ont augmenté de 3%, tandis que les importations en provenance de pays tiers ont progressé plus nettement, gagnant 6%. Le Royaume-Uni a enregistré une croissance marquée caractérisée par une hausse des exportations de 9% et une hausse des importations de 13%.