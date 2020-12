Raja-SCCM à l’ affiche de la 5ème manche de la Botola

Deux matches vendredi, trois samedi et autant dimanche, telle est la répartition temporelle comptant pour la cinquième journée de la Botola Pro D1 «Inwi». Après les confrontations MAT-CAYB et FUS-DHJ, le championnat se poursuivra ce samedi par trois belles affiches qui verront les promus défier les grosses cylindrées de la métropole.



Ainsi, le Raja, co-leader avec l’IRT, n’aura pas la tâche facile en accueillant le SCCM dans un match, faut le reconnaître, chargé de susceptibilité. Pour le public des Verts, c’est le match à ne pas perdre, tout comme pour le président du SCCM, Hicham Aït Menna, qui se fera grand plaisir si ses poulains parviendraient à surclasser les champions du Maroc. Un choc qui aura lieu dans un contexte bien particulier le Raja, privé des services d’Abdelilah Hafidi pour trois semaines, reste sur une victoire ramenée de Berkane, tandis que le Chabab a vu son élan stoppé par un surprenant RCOZ. Sur le papier, la balance penche du côté des Casablancais mais la réalité du terrain peut s’avérer tout autre.



Au stade Hassan II de Fès, le WAC sera attendu de pied ferme par le MAS, bien parti en ce début de saison dans sa collecte de points. La formation fassie qui produit un football correct aura cette fois-ci à jouer un adversaire qui ne convainc pas du tout en dépit de ses trois victoires jusqu’ici. Des Rouges en deçà du niveau escompté parleurs supporteurs qui nourrissent des inquiétudes légitimes et qui attendent toujours de voir ce dont est capable ce Wydad, version Benzarti 3.En tout cas, avec la vieille garde, secouer le cocotier parait peu probable. Reste à voir si le coach tunisien va concocter une autre sauce en vue de rectifier le tir et apaiser les tensions qui devraient sans aucun doute aller crescendo au cas où une déroute ponctuerait la virée des Rouge et Blanc du côté de Fès.



Le troisième match programmé samedi opposera au Complexe OCP à Khouribga le RCOZ à l’ASFAR, deux protagonistes qui peinent à trouver la bonne cadence. L’équipe d’Oued Zem, sans aucune victoire jusqu’ici, est sommée de chasser le signe indien, tandis que l’ASFAR, avec seulement 4 unités au compteur, est tenue de soigner son classement sous la conduite d’Abderrahim Taleb récemment rassuré par les dirigeants du club qui ont indiqué qu’il restera au poste et que l’arrivée de l’Espagnol Juan Carlos Garrido n’est qu’une rumeur. Quant aux rencontres dominicales, le match au sommet sera le derby de l’Oriental entre le MCO et la RSB. Les Oujdis, qui traversent une mauvaise passe, n’auront pas la tâche facile devant des Berkanis qui ont su gérer mercredi dernier leurs efforts à Nouakchott(Coupe de la Confédération) en vue d’être fin prêts lors de ce choc.



Le MCO, bon dernier et qui aspire à se séparer de son entraîneur Abdeslam Ouaddou sans pour autant soulager sa trésorerie d’un peu moins de 10 millions de dirhams comme indemnité de licenciement, doit absolument remonter la pente avant que la situation ne se complique pour de bon. Dans la même enseigne que le Sindibad de l‘Oriental, l’on peut loger la formation du HUSA qui, en 4 journées, n’a pu marquer le moindre but, par contre, elle continue au fil des manches à cumuler les cartons rouges. En recevant l’OCS, une équipe joueuse, l’occasion se prête pour les Gadiris de relancer leur machine coincée et de se rapprocher du ventre mou du classement.



Enfin, la Renaissance de Zemamra qui a pu remporter son premier match de la saison, qui plus est en déplacement aux dépens du MCO, croisera le fer avec un IRTqui voyage bien, en attestent ses deux victoires à Rabat et à Agadir. D’autant plus qu’il n’est pas prêt du tout à lâcher du lest alors que le match se jouera sur un terrain neutre, le stade Bachir à Mohammedia.



Mohamed Bouarab