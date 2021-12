Raja-Al Ahly, une belle affiche de Super coupe d’Afrique à Doha

L’opposition comptant pour la 30ème édition de la Super Coupe d’Afrique mettra aux prises, ce soir à partir de 18 heures au stade Ahmad Bin Ali à Doha, le Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération et la formation égyptienne d’Al Ahly, lauréate de la Ligue des champions. Une belle affiche entre deux protagonistes qui disposent d’effectifs aguerris, bien rôdés pour ce genre de matchs au finish. Les Verts, au complet ont regagné la capitale qatarie samedi, en vue de peaufiner les ultimes réglages sous la houlette de leur coach belge, Marc Willmots, décrié par une partie du public rajaoui qui estime que le club ne produit pas un jeu offensif et plaisant. L’avis de cette frange de supporteurs ne devrait pas perturber outre mesure l’ancien sélectionneur des Diables Rouges qui a fait savoir que «ce match se gagne », en dépit de la valeur et du standing de l’adversaire que « l’on ne craint absolument pas ». Et d’ajouter que « la mission ne sera pas une mince affaire, mais l’objectif est de ramener le trophée à la maison, comme l’a d’ailleurs toujours fait le Raja de par le passé ». Quant à l’entraîneur sud-africain d’Al Ahly, Pitso Mosimane, il a indiqué que « le match sera difficile pour les deux équipes », avant de préciser que "J’ai gagné la Ligue des Champions avec Al Ahly et je veux remporter la Super coupe d’Afrique. C’est ma mission depuis mon arrivée en Égypte", rapporte la MAP. Il est vrai que certains observateurs font pencher la balance du côté du National du Caire, une donne qui devrait plus servir le Raja qui serait dans les meilleures dispositions en abordant cette confrontation avec la casquette d’outsider. Ce qui était le cas lors de l’édition 2019 remportée par les Verts au détriment de l’Espérance de Tunis toujours à Doha. C’était là, le deuxième trophée à garnir le palmarès du Raja, et comme dit l’adage, jamais deux sans trois, sachant qu’Al Ahly compte pas moins de sept titres de Super Coupe d’Afrique, lui qui représentera en février prochain aux Emirats Arabes Unis les couleurs du continent au Mondial FIFA des clubs. Une confrontation donc entre deux grosses écuries du football africain qui ne manquera pas de drainer un public nombreux des deux bords. Un match qui sera bien particulier pour l’ex-capitaine du Raja Badr Benoun qui a changé de camp pour défendre désormais le maillot cairote et sur le plan personnel, le Casablancais voudra à tout prix garnir son CV par une troisième étoile de Super Coupe après les deux précédentes gagnées avec Al Ahly en 2021 et le Raja en 2019. La troisième étoile se trouve également dans le viseur du gardien de but des Verts Anas Zniti qui s’est adjugé la Super Coupe en 2012 avec le MAS et en 2019 avec le Raja.

A propos des clubs marocains qui ont déjà gagné cette Coupe, en plus du Raja en deux temps (2000 et 2019) et du MAS, il y a aussi le Wydad, vainqueur de ce trophée en 2018 après avoir surclassé au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le club congolais de TP.Mazembe.