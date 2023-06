Raed Dubai salue les positions fermes de SM le Roi sur les droits légitimes du peuple palestinien

Le membre du Conseil national palestinien, Raed Dubai, a salué, mercredi à Marrakech, les positions "fermes" et "constantes" de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, envers la cause palestinienne.



Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation au premier Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, M. Dubai a salué les positions fermes du Souverain au sujet des droits légitimes du peuple palestinien, notant que le Royaume a toujours pris la défense de la cause palestinienne et celle des Maqdessis.



Les Maqdessis en particulier estiment à sa juste valeur la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse de les entourer et saluent les efforts continus du Souverain pour la défense de l'identité arabe d’Al-Qods, a-t-il affirmé, notant que "SM le Roi est un acteur principal dans la lutte nationale palestinienne pour la préservation d’Al-Qods Al-Charif".



M. Dubai a soutenu que le Maroc joue aussi un rôle important en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région.



Quant à sa participation à ce Forum aux côtés de jeunes parlementaires d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, il a indiqué qu’il s’agit d’un espace important pour faire entendre la voix de la jeunesse palestinienne et dénoncer les actes perpétrés par les forces d'occupation.