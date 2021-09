Radiation pour implication dans des campagnes hostiles

Eu égard aux dispositions de l’article 10 du statut du parti qui oblige ses membres à soutenir les candidats aux échéances électorales; Conformément aux dispositions de l’article 43 du règlement intérieur qui exige le soutien des candidats du parti aux différentes échéances électorales; Et en vertu des dispositions de l’article 52 du règlement intérieur qui tranche que le nonrespect des règles d’adhésion est considéré comme une renonciation à l’appartenance au parti. Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires estime que les personnes, dont suivent les noms, ont renié leur adhésion au parti et de ce fait n’ont plus de lien organisationnel avec lui du fait de leur participation avérée à une campagne plénière hostile aux candidates et candidats du parti aux échéances électorales du 8 septembre 2021, et ce à la solde d’agendas rémunérés à cette fin :

l s’agit de :

Ahmed Yahia (Tanger)

Yassin Yakour (M’Diq Fnideq)

Omar Addi (Rabat)

Hassan Belboudali (Berrechid)

Walid Belboudali (Berrechid)

La teneur du présent communiqué s’applique à tous les membres de la formation dont est avérée la participation à des campagnes hostiles aux candidates et candidats du parti à ces échéances.