Rachad Fettal éloigné des terrains pour plusieurs mois

L’international marocain Rachad Fettal, évoluant sous les couleurs du club espagnol d'Almeria, sera éloigné des terrains pour plusieurs mois en raison d’une fracture du ménisque externe du genou droit, a annoncé mardi le club andalou.



Agé de 19 ans et membre de l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans, le joueur s’est blessé lors d’un entraînement en fin de semaine dernière, une blessure grave confirmée par des examens médicaux, nécessitant une intervention chirurgicale programmée ce jeudi.

"La durée exacte de la convalescence sera déterminée après l’arthroscopie qui permettra d’évaluer l’état de l’articulation", précise le club dans un communiqué.



Formé dans les catégories jeunes d’Almeria, Rachad Fettal a disputé 16 matchs cette saison avec l’équipe première, inscrivant un but et délivrant une passe décisive en 13 rencontres de La Liga Hypermotion et trois matchs de la Copa del Rey.