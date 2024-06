Rabat joue un rôle "clé" dans le renforcement des relations Corée-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Tuggar, a souligné, dimanche à Séoul, le rôle "clé" du Maroc dans le renforcement des relations Corée-Afrique.



"Le Maroc, leader dans plusieurs domaines, dont le commerce et les affaires, joue un rôle clé et pivot dans le renforcement des relations entre la Corée et le continent africain", a dit M. Tuggar, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la réunion ministérielle organisée dans le cadre du 1er Sommet Corée-Afrique.



Il a, dans une déclaration à la MAP, mis en avant les relations "historiques" liant le Maroc et le Nigeria, soulignant, dans ce sens, les efforts des deux pays en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.



M. Tuggar a également évoqué le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, ainsi que "la coopération entre les deux pays dans les domaines des fertilisants et du phosphate", affirmant "la disposition" de son pays à continuer à œuvrer aux côtés du Maroc en la matière.