Rabat et Mexico conviennent de créer une plateforme de coopération parlementaire

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, et la présidente de la Chambre des députés du Mexique, Laura Angélica Rojas Hernández, ont convenu, mardi à Mexico, de la création d'une plateforme de coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Cet engagement a été annoncé lors d'une entrevue entre les deux responsables en présence de l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, à l'occasion d'une visite dans le pays des aztèques d'une délégation parlementaire marocaine pour participer à la réunion du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL).

Cette plateforme parlementaire vise à élaborer une feuille de route de coopération entre les deux institutions législatives sur des thèmes d'intérêt commun pour faire face aux mêmes défis auxquels elles sont confrontées, tels que l'immigration, le développement économique, l’égalité hommes-femmes, la promotion de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes à la vie publique et aux institutions politiques.

Ce mécanisme prévoit aussi l'échange d'expériences et d'expertise entre les Parlements des deux pays, la coordination des positions et la consultation dans les enceintes internationales, ainsi que le renforcement des efforts déployés de part et d'autre pour consolider la démocratie et asseoir des institutions respectueuses des droits de l'Homme et de l'égalité homme-femme.

Les deux parties ont appelé à redoubler d'efforts pour promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales, et à tirer parti de toutes les opportunités et potentialités disponibles entre les deux pays afin de développer des projets et programmes d'action favorisant la construction de relations fondées sur le respect mutuel, la solidarité et les intérêts communs.

S'exprimant lors de cette réunion, la présidente de la Chambre des députés du Mexique s'est félicitée de la signature de la déclaration de la création du Forum parlementaire d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes (AfroLat), affirmant l'adhésion du Parlement mexicain à cette initiative visant à fournir une plate-forme pour consolider les liens entre l'Afrique et l'Amérique latine et dynamiser les programmes de coopération Sud-Sud et de plaidoyer communs afin de faciliter l'intégration dans divers domaines.

Le président de la Chambre des conseillers, en visite au Mexique du 24 au 28 courant à la tête d'une délégation parlementaire marocaine composée également d’Abdelkader Salama, vice-président de la Chambre des conseillers, pour participer à la réunion du FOPREL, devrait avoir des entretiens avec plusieurs responsables mexicains et présidents de Parlements membres de ce groupement régional.