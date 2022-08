Rabat et Berlin conviennent d'agir pour préserver le partenariat stratégique entre le Maroc et l'UE

Le Maroc et l'Allemagne sont convenus d'agir pour préserver la stabilité et la continuité du partenariat stratégique entre le Royaume et l'Union européenne (UE), tout en réaffirmant la centralité de ce partenariat historique et privilégié.



Dans une Déclaration conjointe adoptée, jeudi, à l'issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre allemande des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, les deux parties ont réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de ce partenariat à tous les niveaux, en s'appuyant sur l'ensemble des acquis et des positions exprimés dans la Déclaration conjointe UE-Maroc de juin 2019 établissant un partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée.



Les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la finalisation de l'addendum de la Déclaration conjointe UE-Maroc, lit-on dans la Déclaration conjointe, qui souligne que "les deux partenaires appellent, également, à accélérer la mise en œuvre des projets phares identifiés au profit du Maroc, dans le cadre du Nouvel Agenda pour la Méditerranée et de son Plan économique et d'investissement".



Rabat et Berlin ont salué, à cette occasion, "la prochaine adoption du plan vert entre le Maroc et l’UE qui offrira un cadre propice pour le développement d’une coopération renforcée entre les deux parties".



L'Allemagne a réaffirmé la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l'Union européenne et de l'Allemagne en Afrique du Nord et en Afrique en général, et comme un lien entre le Nord et le Sud, exprimant son soutien au renforcement du Partenariat stratégique Maroc-UE.



De son côté, le Maroc a réitéré l'importance du partenariat privilégié de longue date avec l'UE et considère l'Allemagne comme un partenaire européen essentiel.



Volonté d'approfondir les relations pour établir un partenariat renforcé tourné vers l'avenir



Par ailleurs, le Maroc et l’Allemagne ont réaffirmé leur volonté partagée d'approfondir davantage les relations bilatérales qui existent entre les deux pays depuis de nombreuses années, en vue d’établir un partenariat renforcé tourné vers l’avenir.



Toujours selon la Déclaration conjointe adoptée, ce souhait mutuel est fondé sur leur volonté de renforcer le dialogue, les relations politiques, économiques, culturelles et interpersonnelles, de promouvoir la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance, de développer le commerce et les investissements et de coopérer en matière de politique climatique, de politique de biodiversité ainsi que des solutions énergétiques vertes.



Dans ce partenariat, ajoute le document, la société civile et les organisations non gouvernementales, y compris les fondations politiques allemandes, jouent un rôle important.

Les deux ministres, qui ont eu des échanges fructueux et souligné l'intérêt considérable des deux parties pour des relations étroites et amicales, se sont aussi félicités de la reprise de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et impliquant toutes les parties prenantes, précise la même source.



Dans ce sens, ils ont déclaré leur volonté d’établir un dialogue stratégique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, notamment le changement climatique, le développement du continent africain, la paix et la stabilité régionales, le renforcement de l'ordre multilatéral, la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance, la gestion des migrations et des retours, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la promotion des droits de l’Homme ainsi que la création d’un espace euro-méditerranéen d’échanges et de prospérité communs.



Sur la base de ces objectifs, ajoute la Déclaration conjointe, les ministres sont convenus d'établir un dialogue stratégique multidimensionnel qui se tiendra une fois chaque deux ans, alternativement entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, relevant que ce dialogue, qui sera préparé au niveau des hauts fonctionnaires, sera présidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et pourra être ouvert à d'autres ministres, le cas échéant.



Ce dialogue stratégique, poursuit-on, sera fondé sur des valeurs communes et le respect mutuel dans le but d’établir les principes et les fondements des relations entre le Maroc et l'Allemagne, définir les bases sur lesquelles elles seront développées et préserver les intérêts prioritaires des deux parties, de même qu’il servira de base pour aller de l'avant dans le cadre des relations bilatérales et renforcera la cohérence entre les différents domaines de la coopération bilatérale.



Il servira également de plate-forme de discussion et de consultation sur les questions stratégiques d'intérêt mutuel, y compris les questions de sécurité et de développement régionales et internationales, explique le document.