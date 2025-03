Rabat : L’ANEF célèbre la Journée internationale des forêts

L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a célébré, vendredi, la Journée internationale des forêts, une opportunité de mettre en lumière l'engagement du Royaume à préserver ses forêts et à assurer leur durabilité en faveur de l’équilibre écologique.



A cette occasion, l’Agence a mené une visite dans les forêts de la région de Rabat-Salé-Kénitra, dans le cadre de la valorisation des forêts urbaines et périurbaines, ainsi que de l'engagement de l'Agence à protéger et à gérer le patrimoine forestier national.



La visite de terrain effectuée par le directeur général de l'ANEF, Abderrahim Houmy, s'inscrit en droite ligne avec la mise en œuvre de la stratégie nationale "Forêts du Maroc 2020-2030", lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Ce déplacement a permis de mettre en lumière les efforts déployés pour la protection et la valorisation des écosystèmes forestiers et d’évaluer l’état d’avancement des projets d'aménagement paysager et récréatif.



La visite a concerné quatre sites, avec plusieurs activités prévues, notamment la présentation du programme de régénération et de reboisement et des plans d'action de la Ceinture Verte de Rabat, ainsi que le lancement de travaux de reboisement.



Il s’agit également du lancement des travaux de regarnis et d’entretien des plantations et d'une visite du chantier de construction du mur de clôture au niveau d’une parcelle de la Ceinture Verte, outre le lancement des travaux de régénération de chêne-liège par plants et par glands dans la forêt Maâmora.



En outre, l’ANEF, la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, la préfecture de Salé, le Conseil préfectoral, le Conseil communal et la société Rabat Région Aménagements ont présenté la convention d’aménagement de la forêt urbaine d’Ain Lahouala, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, M. Houmy a souligné que la célébration de la Journée internationale des forêts représente une occasion de sensibiliser le public à l'importance des écosystèmes forestiers et de mettre en avant les efforts de l'Agence dans le cadre de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030".



Il a expliqué que l’objectif est la reconstitution et la plantation de forêts sur une superficie de 600.000 hectares, dont près de 150.000 hectares ont déjà été réalisés à ce jour, relevant les rôles environnementaux et sociaux des forêts urbaines et périurbaines ainsi que leur importance en tant qu’espaces de loisirs et de pratique d'activités sportives.



De son côté, le directeur régional de l'ANEF, Rachid El Kerdoudi, a indiqué qu'une opération de reboisement a été lancée au cours de cette année au niveau de la Ceinture Verte de Rabat, portant sur la plantation d'environ 31 hectares de jeunes arbres et l'entretien de 64 hectares reboisés l'année dernière.



Il a ajouté que cette initiative vise essentiellement à garantir la durabilité des espaces forestiers, notamment les forêts urbaines et périurbaines, qui constituent un important poumon vert pour les citoyens.



Pour la campagne 2025-2026, un programme prévisionnel de 70.000 hectares est envisagé, permettant d’atteindre 37% de l’objectif stratégique.



La stratégie nationale "Forêts du Maroc 2020-2030" incarne une vision ambitieuse pour la conservation et le développement du patrimoine forestier, eu égard au rôle clé des forêts dans l'équilibre écologique et le développement socio économique.