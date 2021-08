Rabab Arafi, entre autres athlètes marocains, rejoint le contingent des éliminés

Les athlètes marocains Abdelati El Guesse et Nabil Oussama ont été éliminés, dimanche, en demi-finale du 800 m (hommes) des Jeux olympiques de Tokyo.



El Guesse a occupé la 8è et dernière position de la première demi-finale (1:46.85), remportée par le Polonais Patryk Dobek (1:44.60) devant le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir (1:44.74), qui ont assuré tous deux leur qualification pour la finale.



De son côté, Nabil Oussama a pris la 4è place de la 3è demi-finale avec un chrono de 1:46.42. Les deux premières places de cette série sont revenues au Kényan Ferguson Cheruiyot Rotich (1:44.04) et au Bosniaque Amel Tuka (1:44.53).



Samedi, le Marocain Mustapha Smaili a été éliminé au premier tour de ce concours, en se classant 4è de la 6è série des qualifications avec un temps de 1:46.05. La finale de cette épreuve aura lieu le 4 août.

Par ailleurs, l’athlète marocaine Rabab Arafi n’a pu terminer la course du 1500 m. Elle était engagée dans la troisième série du premier tour.



Samedi, Arafi a été éliminée en demi-finale du concours du 800 m dames. Elle s'est classée 6è de la 3è demi-finale en signant un chrono de 1:59.86. La première place est revenue à la Britannique Keely Hodgkinson (1:59.12), devant la Chinoise Chunyu Wang (1:59.14) et l'Américaine Raevyn Rogers (1:59.28).



L'athlète marocaine s’était qualifiée pour les demi-finales à la faveur de sa 3ème place lors de la 6ème série de qualifications en 2 min 00 s et 96/100è.

Enfin, le lutteur marocain Zied Ait Ouagram a été défait par le Hongrois Tamas Lorincs au tour des huitièmes de finale, catégorie 77 kg (lutte gréco-romaine).