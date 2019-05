RSB-WAC, les deux finalistes des Coupes africaines croisent le fer

La 28e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro1 se déroulera ce dimanche et lundi avec des matchs déterminants pour la suite du concours. Une journée où le suspense battra son plein aussi bien en haut qu’en bas du tableau.

Ainsi, c’est le Raja de Casablanca qui ouvrira le bal en recevant le MCO ce samedi à partir de 22h au stade Père Jégo. Ayant perdu des points lors des derniers matchs, les Vert et Blanc n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettrait de rester aux trousses du leader. Pour les Oujdis, c’est un match sans enjeu puisque le maintien est déjà assuré.

Dimanche à 22h, à l’instar de toutes les autres rencontres, l’IRT reçoit l’OCS au Grand stade de Tanger. Une belle affiche entre deux équipes qui partagent la 3e place et qui déploient beaucoup d’efforts pour arracher un billet qualifiant à une compétition africaine.

Pour les matchs de lundi, le CRA sera à rude épreuve face au DHJ au stade Mimoune El Arsi à Al Hoceima. Derniers au classement général, les hommes de Chiba ont pratiquement perdu tout espoir de maintien. Avec 23 points, ils ont besoin d’un miracle pour conserver leur place dans la cour des grands.

Au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, l’AS FAR croisera le fer avec le RCOZ. Là aussi les débats seront chauds entre les deux protagonistes, surtout de la part des coéquipiers de Bourkadi qui, avec 30 unités au compteur, ne sont pas encore sortis de l’auberge.

A Agadir, le Hassania affrontera le MAT au stade Adrar. Un match aux enjeux différents. D’une part, le HUSA est quatrième et convoite encore une participation continentale. De l’autre, à deux petits points des reléguables, le MAT ne voit pas encore le bout du tunnel et un mauvais résultat le rapprocherait davantage de la descente.

Même son de cloche à Marrakech où le KACM accueille le CAYB sur la pelouse de son Grand stade. Avant-derniers au classement, les hommes de Bennis n’ont d’autre choix que la victoire s’ils veulent encore croire au maintien. Les joueurs du KACM se sont revigorés depuis la dernière victoire sur l’IRT, sauf que face à Berrechid, cinquième du classement, les choses seront différentes.

A Khouribga, l’OCK reçoit le FUS au stade OCP lors d’un match sans enjeu majeur du fait que les deux clubs ont pratiquement assuré leur maintien.

Enfin, la RSB accueille le WAC au stade municipal de Berkane. Une belle affiche entre les finalistes de la Ligue des champions africains et ceux de la Coupe de la Confédération africaine de football. Un match intéressant, puisque les deux clubs sont en train d’écrire une belle page du football marocain.