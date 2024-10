RGPH 2024 : Achèvement de l'opération de collecte des données auprès des ménages

L'opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du 7ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) s'est achevée, lundi à minuit, avec une grande réactivité des ménages et de la population, annonce le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Le HCP exprime sa fierté pour la participation de l'ensemble des ménages et de la population à travers tout le Royaume au RGPH 2024, en réponse à l'appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Haut-Commissariat.



Selon la même source, les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.



A cette occasion, le HCP salue les efforts déployés par les chercheurs, les observateurs et les superviseurs, qui ont fait preuve d'une grande éthique et d'un respect total des particularités et des traditions.



L'institution salue également tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette opération nationale d'envergure dans les meilleures conditions, en particulier les agents des autorités locales ainsi que les différents services de sécurité.