REEF : La Coupe du Monde 2030 sera mémorable

La Coupe du monde de football 2030, dont le dossier Maroc-Espagne-Portugal a été retenu, mercredi, par le Conseil de la FIFA comme candidature unique pour son organisation, sera une édition ‘’mémorable’’ qui mettra à l’honneur la diversité et célébrera l'histoire de la compétition avec la passion du football qui unit les trois pays, a souligné, mercredi, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).



‘’Le moment est venu pour organiser la meilleure Coupe du monde de tous les temps’’, a indiqué l’instance footballistique espagnole dans un communiqué.



La décision d'aujourd'hui montre ‘’la confiance de la FIFA dans le travail accompli, ainsi que dans la capacité et le professionnalisme dont chaque pays a fait preuve dans la planification d'événements de cette envergure’’, a fait observer la RFEF.



‘’L'Espagne, le Portugal et le Maroc assument les exigences et l'ambition de préparer la meilleure édition de tous les temps’’, a assuré la fédération espagnole.



‘’Je suis convaincu qu'avec le Maroc et le Portugal, nous accueillerons la meilleure Coupe du monde de tous les temps", a déclaré le président de la Fédération royale espagnole de football par intérim, Pedro Rocha, cité dans le communiqué.