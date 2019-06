RAM se dote d'une base aérienne à Laâyoune

Royal Air Maroc a lancé récemment sa nouvelle base aérienne à Laâyoune, dans le cadre de son partenariat avec le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra visant à donner une nouvelle impulsion à la promotion touristique et au développement socioéconomique dans cette partie du Royaume.

Une délégation présidée par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire, Mohamed Sajid, et le président directeur général de la RAM, Hamid Addou, a emprunté le premier vol de cette nouvelle base reliant Agadir à Laâyoune.

La mise en place de cette base aérienne régionale intervient suite à la conclusion d’une convention de partenariat entre la RAM et le Conseil de la région. Les clients bénéficieront d’un programme de six liaisons reliant Laâyoune à Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara, Guelmim et Las Palmas, à des tarifs fixes et accessibles, rapporte la MAP.

Au total, le programme comprend 13 fréquences par semaine, dont 10 vers les villes d’Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara et Guelmim à raison de deux fréquences par semaine pour chacune des lignes aériennes domestiques, a déclaré à la presse M. Sajid.

Ce programme est renforcé par une liaison de trois fréquences par semaine entre Laâyoune et Las Palmas (Les Iles Canaries), a fait savoir le ministre.

Les nouvelles voies aériennes consolident ainsi l’offre existante de la compagnie nationale sur son hub régional, reliant Laâyoune à Casablanca (14 fréquences par semaine), à Agadir (4 fréquences par semaine), à Dakhla (4 fréquences par semaine) et à Las Palmas (3 fréquences par semaine).

La RAM porte ainsi le nombre de lignes aériennes opérées sur Laâyoune à 7 à raison de 38 fréquences par semaine.

"L’amélioration des connexions aériennes vers nos provinces du Sud contribuera indéniablement au développement économique et social de nos régions par le renforcement de leur attractivité économique, la mise en valeur de leur potentiel touristique et la facilitation des déplacements de nos concitoyens", a souligné de son côté le PDG de la RAM.

"Nous nous félicitons de la réalisation de cette convention exemplaire permettant la mise en place d’une base aérienne régionale à Laâyoune", a pour sa part déclaré le président du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid. Par ailleurs, le réseau domestique de Royal Air Maroc se renforce grâce à cette base aérienne en intégrant trois nouvelles lignes, en l’occurrence Laâyoune-Marrakech, Laâyoune-Smara et Laâyoune-Guelmim. Il passera ainsi à 28 destinations, dont 11 relient directement des villes marocaines sans passer par le hub de Casablanca.