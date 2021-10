Qui est Mary Austin, ex-compagne et principale héritière de Freddie Mercury

Arte diffusait fin août Freddie Mercury, the untold story, film de 2002 qui ne manquait pas d'anecdotes sur la vie du leader de Queen, de son enfance à Zanzibar jusqu'à ses dernières heures.



Parmi les personnes à témoigner dans ce documentaire, figuraient deux de ses plus grands proches: Kashmira Cooke, sa sœur de six ans sa cadette, et son ex-compagne Mary Austin, qui partagea sa vie pendant six ans. A l'occasion de la diffusion du live Hungarian Rhapsody ce vendredi 22 octobre dès 23h25 sur Arte, nous vous présentons la femme dont Freddie Mercury fut amoureux.



C'est dans un magasin de mode londonien que Freddie Mercury croise Mary Austin pour la première fois. Elle a 19 ans et travaille pour la boutique ; lui, 24 ans, tient un étal de vêtements au marché voisin : "Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il avait beaucoup d'assurance", racontera plus tard Mary Austin. Après quatre ans d'amour, Freddie demande Mary en mariage. Noces qui n'auront jamais lieu : il a changé d'avis. Et bientôt, Mary comprend que son compagnon n'est plus "en accord avec lui-même".



Elle raconte dans le documentaire Freddie Mercury, the untold story: "Quelque chose ne tournait pas rond, il n'était pas bien dans sa peau. Il n'était plus celui que j'avais connu. Je ne savais pas qui il fréquentait mais j'avais ma petite idée." Le chanteur lui révèle finalement son homosexualité: "C'était un soulagement de l'entendre de sa bouche ».