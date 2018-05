Qui du WAC ou du HUSA décrochera le sésame de la Ligue des champions ?

La dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 sera aussi captivante que ses précédentes du fait qu’en dehors du champion et de l’équipe reléguée, le suspense battra son plein jusqu’à la dernière minute de l’exercice.

Ainsi, si l’IRT a été sacré champion à une journée de la fin et que le RAC a quitté la DI depuis quelque temps, tout reste à jouer entre les clubs qui convoitent une participation africaine, ou ceux qui luttent pour éviter la relégation.

Les matchs de cette dernière journée se dérouleront tous dimanche soir à 22h00, à l’exception de la confrontation entre la RSB et le KACM qui a été reportée à lundi soir et seront décisifs.

A Fès, le CRA reçoit l’IRT dans un duel de la dernière chance pour les Hoceimis. 14èmes avec 30 points, les coéquipiers de Yassine El Houasli ont besoin des trois points pour assurer leur maintien, car tout autre résultat les contraindra à attendre l’issue des autres rencontres.

Au Complexe Mohammed V de Casablanca, le WAC accueillera le CAK. Avant-derniers avec 29 unités au compteur, les Khénifris auront affaire à un WAC qui n’a d’autre choix que la victoire s’il veut assurer une participation en Ligue des champions. Une belle affiche entre deux équipes qui ont des objectifs différents et qui doivent se donner à fond pour ne pas rater le coche.

Au stade El Abdi d’El Jadida, le Difaâ accueille l’Olympique de Safi pour le compte du derby doukkali. Une confrontation qui a toujours drainé les grandes foules, même si l’enjeu, cette fois-ci, n’est pas aussi important.

A Tétouan, le MAT croisera le fer avec le HUSA. Un duel de bonne facture lors duquel les Soussis n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur assurera la place de dauphin. En face, ayant réussi un finish remarquable, les coéquipiers de Zaid Krouch tenteront de terminer la saison sur une bonne note, d’autant qu’ils évolueront devant leur public.

A Oued Zem, le RCOZ accueille le FUS dans un match sans enjeu. Les locaux, ayant assuré leur maintien, tenteront de finir la saison en beauté. Pour leur part, les poulains de Walid Regragui visent une victoire et espèrent un faux pas du WAC ou du HUSA.

A Casablanca au stade Père Jégo, le RAC reçoit le RCA, dans un match comptant pour beurre.