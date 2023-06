Quels sont les 4 secrets anti-âge de Naomi Campbell ?

1. S ‘en tenir à une alimentation stricte



Naomi Campbell boit des jus trois fois par semaine et ne mange pas après 20 heures. Depuis des années, elle suit un régime hyper protéiné à base d’œufs et de poissons, mais aussi de beaucoup de fruits et légumes. Lorsqu’elle était en tournage pour l’émission "The Face", Naomi Campbell avouait apporter ses propres paniers-repas composés de noix, de dattes, d’abricots et de nombreux fruits secs. Le soir, elle opte pour un menu léger: elle préfère prendre un grand déjeuner et sauter le dîner.



2. Miser sur des boissons détox



Dans une interview accordée au magazine Playboy, le top révélait la formule magique de sa boisson régime: un cocktail au sirop d’érable mélangé à du piment de Cayenne, du jus de citron et de l’eau. Un régime qu’elle essaye de faire trois fois par an et ce, pendant 18 jours où elle consomme ce cocktail. Le reste de l’année, elle mise sur 8 boissons détox: de l’eau chaude et du citron avec des probiotiques, du thé vert, un mélange pour renforcer le système immunitaire, un autre avec de l’aloe vera qui favorise la digestion, un jus vert, une variante avec de la camomille, un thé à la menthe et pour finir de la SmartWater (eau fabriquée par Coca Cola avec des électrolytes ajoutés pour la réhydration). Son alimentation saine, elle la doit à la lecture de son nouveau livre préféré : "Clean" du Dr Alejandro Junger. Un essai qui explique comment prendre soin de son corps grâce à son alimentation.



Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube, le supertop a aussi révélé sa recette de milkshake fétiche, composé de : 1 tasse de lait de coco, d’amande ou de céleri / 1 cuillère à soupe de poudre de cacao / 1 cuillère à soupe de matcha en poudre / 1 cuillère à soupe de poudre de baobab / 1 cuillère à soupe de collagène en poudre / 1 cuillère à soupe de poudre d'artichaut / 1 cuillère à soupe de poudre de moringa / 1 cuillère à soupe de protéines vertes en poudre / 1 cuillère à soupe de vitamine C (liquide) / 2 cuillères à soupe de grenade / ½ banane / des glaçons. Le tout à mixer au blender.



3. Adopter un entraînement sportif intense



Avec son entraîneur, Joe Holder, le top fait du sport plusieurs fois par semaine et mise sur la musculation, le yoga, le pilate mais aussi… la capoeira et le kick-boxing, pour des entraînements à plus haute intensité ! Sur Instagram, elle partage régulièrement ses séances de sport avec ses abonnés en l’accompagnant du hashtag #NoExcuses. Fit Ball, boxe, étirements, musculation, corde à sauter…



4. Faire des drainages lymphatiques



Dans une vidéo YouTube, le top dévoilait sa préparation avant un défilé (en l'occurrence le premier défilé de Kim Jones pour Fendi). Pour l'évènement, Naomi Campbell a révélé avoir booké un rendez-vous à 9h le jour du show dans son institut fétiche à Paris, chez Olfa Perbal. Au programme: un massage de drainage lymphatique du corps. “Je booke ce soin quand je sors de l’avion ou dès que je peux. J’ai 50 ans passés et je suis forcément plus sujette à la rétention d’eau.”, déclare le top. “C'est un peu comme un pain que l’on lisse et que l’on pétrit. C'est ce que vous voulez pour votre corps : pas de bosse, pas de cellulite…".