Que devient Sheryl Crow ?

Avec plus de 30 millions d'albums vendus au cours de sa carrière, Sheryl Crow n'a pas chômé. Et ce n'est pas parce qu'elle souffle ses 58 bougies, qu'elle a l'intention de se mettre en pré-retraite. La chanteuse américaine, au répertoire pop, rock, folk et country, discrète au cours de ces deux dernières années, a repris sa guitare et la route pour sillonner les Etats-Unis. Elle sera le samedi 22 février au Fantasy Springs Resort Casino d'Indio aux Etats-Unis puis elle jouera le 17 avril à Port Chester et 20 avril au Beacon Theatre de New York.

Née le 11 février 1952 à Kenneth dans le Missouri, Sheryl a toujours été bercée dans la musique : son père avocat était trompettiste, sa mère enseignait le piano. Elle devient elle-même professeur de musique dans une école primaire du Missouri durant 2 ans, avant de se lancer pleinement dans une carrière artistique, à 34 ans. Elle connaît un immense succès international dès 1993 avec son premier album Tuesday night Music Club, suivi d'un second, Sheryl Crow. Threads, un album de duos avec Sting, Kris Kristofferson ou Eric Clapton est soti en 2019. Au total : dix albums studios, neuf Grammy Awards et 30 millions de disques écoulés.

Ce qui ne monte pas pour autant à la tête de l'artiste, personnalité engagée qui garde les pieds sur terre : elle pratique la méditation transcendantale et s'active dans la Fondation David-Lynch pour récolter des fonds pour les écoles des quartiers difficiles. Elle participe régulièrement à des concerts caritatifs.

Après la diffusion du documentaire Leaving Neverland, diffusé en deux parties dans le monde entier, qui venait ternir l'image déjà bien écornée de Michael Jackson, Sheryl qui a été l'une des choristes du roi de la pop avait livré un témoignage troublant.