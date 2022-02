Quatre places de mieux pour l’EN

La sélection marocaine de football a gagné quatre places au classement mondial FIFA, paru jeudi, occupant désormais la 24e position au niveau mondial, tout en conservant son 2e rang continental.



Les Lions de l'Atlas ont gagné 17,49 points, passant à 1.547 points contre 1.530 points lors du dernier classement.



La sélection sénégalaise, vaillante championne de la CAN, conserve, quant à elle, sa première place africaine. Les lions de la Téranga ont progressé de deux places au classement mondial pour se retrouver à la 18e position.



Le Nigeria qui a gagné 4 places au niveau mondial (32e) se pointe désormais à la 4e position continentale, devant l’Egypte (34e mondial), la Tunisie (36e), le Cameroun (38e), l’Algérie (43), le Mali (48), la Côte d’Ivoire (51e), et le Burkina-Faso (56e).



Au niveau mondial, la hiérarchie du foot reste inchangée, toujours dominée par la Belgique, devant le Brésil, la France, l’Argentine et l’Angleterre.